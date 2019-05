El perill castells inflables mal fixats: de Caldes de Malavella a Rússia

Els castells inflables fan les delícies de la mainada. Són unes de les atraccions més populars de festes i fires, però han donat més d'un ensurt, sobretot quan no se segueixen les mesures de seguretat per fixar les estructures a terra.

Aquesta setmana, cinc nens d'entre quatre i sis anys van resultar ferits, alguns d'ells de gravetat, quan un castell inflable va aixecar el vol a causa d'una forta ràfega de vent a Sibèria.

Aquest vídeo mostra el moment en què el castell surt volant

No és la primera vegada que passa una desgràcia semblant: A Caldes de Malavella, una nena de sis anys va morir i altres sis nens van resultar ferits per un fet similar ara fa dos anys.

La falta d'anclatges d'aquest tipus d'atraccions també ha provocat en els últims mesos morts i desenes de ferits a Florida (EUA), Mèxic, i la Xina. El darrer cas és el que es pot veure en el següent vídeo:

La normativa deixa clar que cal fixar bé els castells amb cordes i piquetes, i si no és possible enganxar-los a contrapesos. No complir amb aquestes mesures pot sortir molt car.