Sant Julià prepara la campanya «Esport amb valors» al pavelló municipal

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis informa que la setmana vinent començarà la campanya «Esports amb valors», acció que es troba en el marc de l'estratègia Educació 360º. La iniciativa consisteix a instal·lar una sèrie d'il·lustracions de gran format (1,80 metres) en diferents espais del pavelló municipal d'esports de Sant Julià que, mitjançant vinyetes, mostrin formes de bons comportaments i enviïn missatges positius a jugadors, públic, tècnics i àrbitres. Segons informa el consistori, les il·lustracions s'han encarregat expressant a una il·lustradora i el protagonista de les vinyetes serà un dels capgrossos del poble (jugador de futbol sala), que van realitzar un grup d'alumnes de l'escola Castellum i que es va presentar en l'última Festa Major.

El consistori subratlla que la campanya pretén, d'una banda, fomentar una pràctica esportiva respectuosa amb tots els agents implicats. També vol aprofitar la realització d'activitats esportives en instal·lacions municipals per fomentar valors com el respecte, l'esforç, la diversió, el sacrifici, la cura de la pròpia salut o el treball en equip, entre d'altres. Per últim, també pretén difondre el missatge de forma atractiva i per a tothom.