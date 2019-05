La UdG estudia la promoció del comerç local llagosterenc

Alumnes de tercer curs de la facultat d'Arquitectura i Enginyeria de la Universitat de Girona (UdG) han presentat aquest dimecres a l'Espai Cultural Casa de les Vídues de Llagostera el resultat del treball de camp que han estat elaborant durant el darrer semestre de curs amb l'objectiu de determinar de quina manera promocionar els atractius i comerços llagosterencs. En l'acte de presentació de l'estudi hi van participar responsables tècnics i polítics de l'Ajuntament, així com representants de la Unió de Botiguers.

Fruit d'un conveni entre la Unió de Botiguers de Llagostera i la UdG, els alumnes han fet propostes de millora urbana d'espais emblemàtics com la plaça Catalunya, el Passeig, els carrers del nucli antic o el carril bici. La Unió de Botiguers va premiar dos projectes que proposaven la creació d'un paviment específic per les voreres de Llagostera, millores en la connexió del sector Mas Sec/Ganix i la creació d'un carril bici urbà per fer més present la via verda al centre. Es preveu fer una exposició de tots els treballs.