Victòries per un grapat de vots

A vegades, una victòria electoral pot anar d'un grapat de vots. Literalment. En el cas de les comarques gironines, diumenge passat va haver-hi catorze localitats on la diferència entre la primera i la segona força va ser de menys de deu vots. En alguns casos -pobles petits on es presentaven dues candidatures-, suficient per a una majoria absoluta. En canvi, en localitats com Cassà de la Selva o Llagostera, una victòria tan ajustada pot donar peu a un canvi de govern.

A Cassà de la Selva, la victòria d'Esquerra, el partit que actualment està al govern, va ser més que ajustada: va anar de només tres vots, ja que els republicans van obtenir 2.139 suports i JxCat, 2.136. Un empat tècnic que dona vuit regidors a cada partit i que haurà de desfer el PSC, que ha obtingut un representant i per tant té la clau de govern. Cal dir, a més, que el resultat a Cassà ha estat tan ajustat com el de 2015, quan ERC va vèncer CiU per cinc vots.

També a la veïna Llagostera, la victòria de JxCat ha anat de molt poc: concretament, de sis vots, de manera que Pilar Aliu perd la còmoda avantatge que tenia Fermí Santamaria. Això sí, en aquest cas, la llei d'Hondt ha afavorit JxCat, que malgrat aquest estret marge de vots té un regidor més que la segona força, Esquerra, de manera que parteix amb un certa avantatge de cara a les negociacions postelectorals. Tot i això, com que la CUP té tres representants i el PSC n'ha aconseguit un, caldrà estar pendent dels pactes, ja que hi ha majories alternatives a Junts per Catalunya.

A Sils, un dels consistoris més fragmentats de la província -es presentaven vuit llistes i n'han entrat sis-, la victòria de JxCat ha estat per només dos vots davant dels Independents, que són la llista de l'actual alcalde i que han quedat com a segona força. Els dos partits tenen quatre regidors i, excepte l'improbable cas que acabessin pactant entre ells, totes les opcions de govern amb majoria absoluta passen per un pacte a tres bandes.

Però la victòria més ajustada de la demarcació, sense dubte, s'ha produït a Torroella de Fluvià, on l'històric Pere Moradell, batlle des de 1979, ha aconseguit revalidar l'alcaldia per només un vot: la seva llista, del PSC, ha tingut 180 suports que els han valgut la majoria absoluta, ja que han obtingut quatre regidors, mentre que la candidatura rival, de JxCat, ha tingut 179 suports i tres regidors.

Una altra localitat on la diferència de vots entre el primer i el segon ha estat mínima ha estat Sant Jordi Desvalls, on ERC ha aconseguit 156 suports (3 regidors) i els independents, 152 (2 regidors). En aquest cas, també hi ha JxCat, que ha obtingut dos representants més, de manera que els diferents partits hauran d'arribar a acords per poder governar.

Una altra victòria ajustada ha estat la que s'ha produït a Esponellà, on ERC ha obtingut 140 vots que li han atorgat quatre regidors, i JxCat n'ha rebut 134 però s'ha quedat amb tres regidors. En aquest cas, com que només hi havia dues llistes, el govern queda en mans dels republicans amb majoria absoluta. També a Cervià de Ter, la diferència de vots entre la llista més votada, JxCat, i la segona, ERC, ha estat de només deu paperetes. Tot i això, en aquest cas la llei d'Hondt també ha afavorit JxCat, que obté tres regidors i ERC es queda amb només 2. En aquest cas, però, també existeix AxC, que amb dos representants pot tenir la clau del govern.

A municipis petits com Sant Mori, la Tallada d'Empordà, Torrent, Setcases, Ultramort i Gombrèn, les diferències de vots també han estat mínimes. En aquests casos, però, es tracta d'ajuntaments que funcionen amb llistes obertes, de manera que governarà el partit que hagi obtingut més regidors, no més vots.