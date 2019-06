Detenen dos veïns d'Olot per robatoris a cases de Molló i Llanars

Els Mossos d'Esquadra, fa pocs dies, van detenir dos veïns d'Olot i un de Mollet del Vallès per estar, presumptament, implicats en robatoris a segones residències a Molló i Llanars.

Un home de 21 anys i d'Olot va ser detingut per receptació. L'home havia venut per 200 euros una moto robada. A un altre de 29 anys, també d'Olot, se'l va detenir per un robatori. En el mateix operatiu fet a Olot, els Mossos van detenir un veí de Mollet de 23 anys al qual li imputen 3 robatoris. Cap dels tres tenia antecedents penals i tots ells estan en llibertat amb càrrecs.

Les detencions van arribar després de tenir lloc les denúncies de dos robatoris en finques de segona residència de Molló, on els lladres havien entrat per la terrassa i per una finestra i havien sostret un vehicle, bicicletes de muntanya, televisors, consoles de joc, altaveus, roba, licors i rellotges, tot per valor de 25.000 euros.

El 21 de maig van entrar en una finca de Llanars, van forçar la porta del jardí i del garatge i es van endur bicicletes, microones, televisors, un ordinador i motos de trial. El 22 de maig van sostreure armes antigues, una bicicleta i un televisor d'una altra segona residència a Molló. Els Mossos d'Esquadra ja han pogut recuperar part del material.