El PSC aspira a l'alcaldia de Platja d'Aro i Motas descarta un tripartit

Els bons resultats obtinguts pel PSC el 26-M a Platja d'Aro -van guanyar un regidor, de manera que ara en tenen cinc, els mateixos que JxCat, que en va perdre un- fan que el líder socialista, Maurici Jiménez, es vegi amb cor d'aspirar a l'alcaldia, ja sigui per tot el mandat o per una part.

Jiménez explica que han parlat amb JxCat, encapçalats per Joan Giraut i amb qui han governat durant aquest mandat, però de moment no han trobat bona predisposició a parlar d'aquest tema, que per als socialistes és fonamental. Jiménez recorda que la coalició de govern manté el mateix nombre de regidors (10), però la relació de forces ha canviat, ja que JxCat baixa i PSC puja, de manera que empaten a regidors, tot i que JxCat va ser la força més votada per un petit marge de diferència. Per això, els socialistes consideren que els resultats avalen que puguin ostentar l'alcaldia, almenys durant una part del mandat.

El cap de llista del PSC assenyala que les converses amb JxCat «no avancen» perquè no es posen d'acord amb aquesta qüestió, tot i que la porta no està definitivament tancada. D'aquesta manera, estan explorant altres possibilitats, com ara un pacte amb Esquerra i algun altre partit (SOM té dos regidors, Vall d'Aro en Comú en té un i Ciutadans en té un altre). Tot i això, en aquest sentit no hi ha res lligat. La darrera opció, però que no és prioritària per al PSC, seria arribar a un acord amb SOM, comuns i Ciutadans. «Tot i que hi tenim cordialitat, la nostra prioritat seria fer un govern fort», assenyala Jiménez.

La clau del govern, doncs, la poden tenir els republicans, que ahir a la nit van celebrar una assemblea per analitzar la situació. Segons explica la seva cap de llista, Montse Rovira, els republicans es volen prendre les coses amb calma, perquè encara no tenen cap proposta en ferm sobre la taula i estan estudiant tots els escenaris. En el seu cas, poden ser clau per decantar la balança a favor d'un govern de JxCat o del PSC, si aquests dos partits no s'acaben posant d'acord, tot i que en qualsevol cas faltaria una altra formació per arribar a la majoria absoluta. Qui també tenia assemblea ahir al vespre era Vall d'Aro en Comú. Segons va explicar el seu cap de llista i regidor electe, Pedro Torres, prioritzaran donar suport al govern que tingui en compte no només les persones, sinó també la protecció del territori.



Ni govern en minoria ni tripartit

A Sant Feliu de Guíxols, Tots per Sant Feliu (TSF) no vol governar en minoria malgrat els deu regidors aconseguits el 26-M, un resultat que els deixa a només un de la majoria absoluta. «Des d'un principi plantegem que no volem governar sols, som partidaris d'incorporar més veus al govern i aquesta és la línia que volem explorar», ha afirmat el cap de llista i alcalde en funcions, Carles Motas. El darrer mandat TSF ha governat amb ERC i el PSC, però Motas no és partidari, ara per ara, de reeditar el tripartit, perquè considera que setze regidors «potser són molts» per governar «una població com Sant Feliu». «No tanquem la porta a res», afegeix Motas, que ahir va començar la ronda de contactes amb els portaveus de tots els grups per intentar arribar a un acord de govern.