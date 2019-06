Els Rurals enxampen «in fraganti» un lladre de fòssils

Els Agents Rurals han enxampat in fraganti un lladre de fòssils. Havia robat en diversos jaciments de Catalunya i, entre aquests, va extreure restes il·legalment de la pedrera d'Olopte, a Isòvol. Durant les diligències d'investigació els Rurals van localitzar una gran quantitat de restes fòssils d'invertebrats i vertebrats al seu domicili.

El delicte d'espoli i danys a jaciments arqueològics i paleontològics està castigat amb penes de fins a tres anys de presó. El Cos d'Agents Rurals ha denunciat l'autor d'un presumpte delicte d'espoli paleontològic i danys a diversos jaciments de Catalunya.

Les investigacions es van iniciar el passat 28 d'abril quan els Agents Rurals van sorprendre una persona que estava excavant de manera il·lícita en un jaciment paleontològic del Vallès Occidental.

Aquest fet, així com el resultat de les primeres investigacions realitzades per membres del Grup de Suport a l'Administració de la Justícia (GECAJ) del Cos d'Agents Rurals, va ser posat en coneixement del Jutjat de Guàrdia de Sabadell, que va autoritzar una entrada i l'escorcoll al domicili del denunciat.

Durant les diligències practicades al domicili de l'investigat, es va localitzar una gran quantitat de restes fòssils d'invertebrats i vertebrats de jaciments paleontològics d'arreu de Catalunya. Així mateix, la persona investigada disposava de productes i eines per a la neteja i conservació de les restes fòssils. Són destacades, informen els Agents Rurals, les restes òssies fossilitzades de vertebrats, que pertanyen a jaciments paleontològics molt rellevants de Catalunya, alguns dels quals referents europeus.

La majoria de jaciments paleontològics afectats per l'espoli es troben ubicats principalment a l'àrea del Vallès Occidental i l'Anoia, tot i que també n'hi ha en altres comarques com la Cerdanya. En total, els Agents Rurals han identificat fòssils extrets de més de deu jaciments paleontològics del període del Miocè, que històricament han aportat importants restes de vertebrats, entre els quals l'homínid més antic documentat a Catalunya, com l' Hispanopithecus laietanus, anomenat «Jordi», amb una antiguitat de nou milions d'anys i localitzat a Can Llobateres.