La Setmana sense fum arriba a centenars de gironins

Centenars d'usuaris han participat en activitats de la Setmana sense fum organitzada en centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) per sensibilitzar la població sobre els perjudicis de fumar. El programa ha inclòs xerrades, taules informatives, caminades saludables i tallers, així com proves gratuïtes per determinar la capacitat pulmonar i qüestionaris per mesurar la dependència física a la nicotina i la motivació per deixar el tabac. A l'exterior del Trueta, ahir es va convidar fumadors a canviar cigarretes per pomes.