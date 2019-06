Vuit integrants de l'última promoció de fiscals vindran a Girona

L'última promoció de fiscals està composta per 36 nous membres del ministeri públic, dels quals 29 aniran destinats a Catalunya, en ser la comunitat autònoma on hi ha més vacants. Vuit d'aquests fiscals es destinaran a Girona.

Felip VI va presidir ahir el lliurament de despatxos a la 57a promoció de la carrera fiscal, integrada per 25 dones i 11 homes, a la seu de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació a Madrid, en presència de la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, i de la fiscal general de l'Estat, María José Segarra.

Segons el llistat que publicava el Butlletí Oficial de l'Estat, 29 dels nous fiscals aniran a Catalunya, 19 dels quals han estat destinats a la província de Barcelona, entre ells la número u de la promoció, Jimena Conde, vuit a Girona i dos a Tarragona.

Fonts de la Fiscalia van apuntar que Catalunya sol ser la comunitat autònoma en la qual hi ha més places per cobrir, cosa que van deslligar de la situació relacionada amb el procés independentista que hi ha en aquest territori.

De la resta de nous fiscals, tres van a la província de Santa Cruz de Tenerife (Arona i La Palma), dos a les Balears (Eivissa i Menorca), un a Màlaga i un altre a Terol.

Durant la seva intervenció, Dolores Segarra va recordar als nous fiscals que els principis constitucionals que regeixen la institució que representen són «la legalitat i la imparcialitat».