«Benvinguts a Pagès» obre les portes del sector primari gironí

La campanya de portes obertes de la pagesia catalana «Benvinguts a Pagès» celebra enguany la seva quarta edició amb l'objectiu de mostrar la producció i venda de productes del sector primari a partir d'una oferta de més de 700 activitats arreu del territori, que inclouen visites a les granges, explotacions agrícoles i pesqueres, la participació en restaurants i allotjaments i la programació d'activitats complementàries. En el cas de Girona, aquesta vegada s'hi han sumat una trentena d'explotacions. Ahir va ser el primer dia de l'esdeveniment que s'allarga durant tot el dia d'avui.

Segons el director de la Promotora d'Exportacions Agroalimentàries-Prodeca i coorganitzador de la campanya, Ramon Sentmartí, explica que «l'objectiu de la campanya és potenciar el valor del sector primari, tant pel que fa a la promoció del sector, com també per mantenir una tipologia d'explotacions que formen part del nostre patrimoni», afegint que «a la vegada és una activitat de màrqueting per incentivar els negocis i fer créixer el nombre de consumidors habituals, a banda de tenir una vinculació directa amb el lleure i la pedagogia», fent que la gent conegui aquest món.



La Festa del Segar i el Batre

Una de les activitats de la campanya a comarques gironines és la Festa del Segar i el Batre a Celrà, organitzada de la mà de l'entitat Porró enlaire Falç avall, que va tenir lloc ahir de nou del matí a nou del vespre. A banda de la festa, també es va realitzar una trobada de tractors i un sopar popular.