La dona, al centre de la Fira del Tap i el Suro de Cassà

Una de les parades de la Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva representada per dones, ahir. marc martí

La tercera edició de la Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva es va inaugurar ahir i s'allargarà fins avui diumenge. Segons els organitzadors, les protagonistes d'enguany són les dones que han treballat i treballen en la indústria surotapera del municipi gironí, considerada una professió amb patrimoni i una llarga història al darrere. Així doncs, «El treball de la dona i el món del suro» és l'eix argumental que s'ha fet visible en la majoria d'activitats de la fira.

L'acte de presentació que va tenir lloc ahir va anar a càrrec de l'alcalde en funcions de Cassà, Martí Vallès, i el director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Girona, Josep Polanco. Vallès va remarcar que «hem de reivindicar el passat, el present i el futur de les empreses sureres del nostre poble i del nostre territori, per això, amb aquesta fira volem mostrar el nostre suport a les empreses i a la tradició del món surer». Per la seva banda, Polanco va destacar la importància del paper de la dona en el món de la indústria surera i la importància d'aquesta professió per Cassà. Una de les activitats principals d'ahir va ser la tertúlia amb Josep Roca, Damien Champy i Alexandre Marcoult sobre la regió francesa de la Campagne-Ardenne i la seva relació amb Cassà. Una de les novetats és l'espai dels Petits Taps amb activitats pels infants.



Les dones són les protagonistes

La fira vol posar les dones al centre, les quals van començar a entrar en l'ofici cap a finals del segle XIX i que han fet un treball que no sempre ha estat reconegut. Per aquest motiu, el divendres es va inaugurar l'exposició «Dones i suro: Treball i societat» i avui a la tarda se'ls hi farà un homenatge públic, comptant amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.