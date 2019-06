La Festa Major de Llagostera comptarà amb un Punt Lila informatiu

Llagostera ja té a punt la programació d'enguany de la seva Festa Major. La sala de plens de l'Ajuntament va acollir dilluns la presentació dels actes que tindran lloc del 7 a l'11 de juny, dies que el municipi dedicarà a celebrar la seva festa grossa.

D'entre les novetats destacades d'enguany hi ha la instal·lació d'un Punt Lila que tindrà l'objectiu d'informar i atendre el públic en cas d'agressió sexual o de violència masclista. Així mateix, els concerts inclouen grups de pes com Diversiones, la Companyia Elèctrica Dharma i Germà Negre, entre d'altres. Els beneficis de la barra del pavelló polivalent, tal com ja s'ha fet en anteriors edicions, es destinaran a finalitats socials, tal com ha anunciat el consistori.

L'acte de presentació també va incloure el lliurament del premi a Jaume Gubianas Escudé, guanyador del concurs de cartells d'enguany.



29è concurs de flors

Els primers actes de la Festa Major s'iniciaran el proper divendres 7 de juny a partir de les 18 h, amb la inauguració del 29è concurs-exposició de flors, plantes i aparadors. També hi haurà el repic de campanes amb la cercavila de gegants i la Cuca Feliua, que s'arrodonirà amb la lectura del pregó a les 19.30. Enguany seran els Amics del Teatre els encarregats de llegir-lo.