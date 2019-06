La Fira Gartstròmia triplica els visitants

La fira Gartstròmia va celebrar ahir la seva 6a edició, coincidint per tercer any consecutiu amb l'Exposició de Flors de Banyoles. Segons dades del consistori, la fira va triplicar tant l'oferta com el públic assistent, que va arribar a unes 4.000 persones. La fira va convertir la plaça Major en tot un espai de degustació. El cap de cartell, el xef Jordi Cruz, no hi va poder assistir. A la imatge es pot veure el productor de vi del celler La Vinyeta fent una ponència. També hi va participar el cuiner Pere Arpa i el pastisser de can Padrés Ricard Jambert.