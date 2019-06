L'urbanisme passa factura a les urnes a Tossa i Cadaqués

Els conflictes urbanístics que han centrat l'actualitat a la Costa Brava en els darrers mesos han tingut un efecte desigual a les urnes

ls conflictes urbanístics a la Costa Brava que s'han situat en el centre del debat en els darrers mesos han tingut un efecte desigual en els governs municipals implicats. Malgrat que aquest no és, ni molt menys, l'únic factor que els votants han tingut en compte a l'hora de dipositar el seu vot a les urnes, és cert que debats com aquests poden passar certa factura electoral. En aquest cas, els resulats als ajuntaments on els conflictes han estat en el punt de mira han estat desiguals. Així, les principals patacades han estat per als governs de Tossa de Mar i Cadaqués, mentre que a Begur i Palafrugell han aconseguit «aguantar el cop» i a Pals i Palamós, en canvi, fins i tot han rebut un major suport a les urnes.



tossa de mar



A Tossa, on el projecte d'urbanització de cala Morisca ha aixecat les crítiques de les entitats ecologistes SOS Costa Brava i Amics de Tossa, l'alcaldessa, Gisela Saladich, s'ha emportat una bona patacada electoral. Malgrat tornar a ser la llista més votada, el seu partit, els independents de Tossa Unida, ha perdut la majoria absoluta, tot passant de set a quatre regidors. Aquest descens és conseqüència d'una clara disminució dels vots rebuts a les urnes, que l'any 2015 van ser del 43,29% i en aquesta ocasió s'han quedat només en el 29,75%.

Les coses, però, no li han anat gaire millor al seu principal competidor, JxCat, liderat per l'exalcaldessa Imma Colom, que fins ara tenien cinc representants i s'han quedat amb tres. En canvi, Endavant Tossa, un partit independent encapçalat per Ramon Gascons, portaveu d'Amics de Tossa, entra amb força amb tres regidors amb un programa que, precisament, aposta per una activitat econòmica «sostenible» i el «respecte a la riquesa natural, cultural i la nostra identitat». Tota una declaració d'intencions d'un partit que, ara, pot tenir la clau de govern.

Mentrestant, ERC millora resultats i passa d'un a dos regidors i Ciutadans entra al consistori amb un edil. Queda, doncs, un ajuntament molt fragmentat en què els pactes seran imprescindibles.



cadaqués



Una patacada encara més forta que la de Tossa ha estat la que ha patit ERC a Cadaqués, que va passar de tenir sis regidors, amb majoria absoluta, a quedar-se només amb un: l'alcalde en funcions i cap de llista, Josep Lloret. En canvi, els comicis els han guanyat els independents de Fem Cadaqués, amb quatre regidors, els mateixos aconseguits per Junts per Cadaqués. També l'Assemblea per Cadaqués, vinculada a la CUP, i Independents per Cadaqués-CP, associada al PSC, van obtenir un representant cadascun.

En declaracions a l'ACN, Lloret atribueix la davallada a múltiples factors. Entre aquests, admet que segurament hi ha coses que no han fet o «explicat» prou bé, però ho atribueix també a l'augment de llistes, a les ganes de canvi i als projectes urbanístics polèmics, com el de sa Guarda. La configuració municipal obligarà a fer pactes i Lloret no descarta ni quedar-se a l'oposició ni entrar al govern.

Lloret atribueix la forta davallada a múltiples raons. L'alcalde en funcions entoma el mea culpa, però també creu que el municipi buscava un canvi i que hi ha hagut múltiples factors que han decantat el vot cap a altres formacions. «Segur que hi han tingut a veure els projectes urbanístics polèmics», admet Lloret. Malgrat això, valora positivament que hi hagi canvis i assegura que la llista guanyadora té un projecte «potent» per a Cadaqués.



palafrugell



Palafrugell és un dels municipis de la Costa Brava que té més fronts oberts en l'àmbit urbanístic, com ara Cap Roig, El Golfet o Aigua Xelida, on al desembre es va produir una polèmica tala d'arbres. Tot i això, les urnes no han estat especialment dures amb els dos alcaldes que hi ha hagut aquest mandat, Juli Fernández (PSC) i Josep Piferrer (ERC), malgrat que tampoc han millorat resultats: de fet, tots dos es queden amb els mateixos set regidors que tenien l'any 2015, i tots dos continuen essent primera i segona força, respectivament, per un petit marge de vots de diferència.

L'Ajuntament de Palafrugell, doncs, estarà d'allò més fragmentat durant aquest mandat, ja que a part del PSC i ERC han entrat tres regidors de Som Gent del Poble, que ja han mostrat la seva preferència per pactar amb els republicans, dos de JxCat, un dels comuns i un de ciutadans. De moment, i tenint en compte les preferències de Som Gent del Poble, Piferrer està més a prop de tornar a ser alcalde que no pas Fernández, tot i que encara no està lligat cap pacte de govern.



begur



Igual que Palafrugell, Begur compta amb diversos fronts urbanístics oberts, principalment per projectes a sa Riera, sa Guarda i Aiguafreda. De fet, la plataforma SOS Aiguafreda-Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció van interposar fa uns mesos una denúncia urbanística a l'Ajuntament contra el projecte «Jardins de sa Riera», malgrat que l'alcalde i candidat a la reelecció, Joan Loureiro (ERC), els va advertir que no podia aturar el projecte perquè el promotor va obtenir la llicència d'obres abans que Urbanisme aprovés la moratòria que impedeix construir a primera línia de mar durant tot un any.

Les urnes, però, no han estat especialment dures amb el govern d'Esquerra, que manté els tres representants que ja tenia, però millorant resultats. L'any 2015, l'equip de Joan Loureiro va ser tercera força amb tres regidors, i un acord amb Bloc Municipal i el PSC els va permetre desbancar CiU de l'alcaldia. Ara, ERC ha guanyat les eleccions, però amb un marge estret de vots, i ha empatat a tres regidors amb JxCat. Per tant, Loureiro no té garantit poder revalidar l'alcaldia, sinó que els republicans o JxCat necessitaran el suport d'alguna de les altres forces que han entrat a l'Ajuntament: TxBE o BiE-UPM, que tenen dos regidors cadascun, o el PSC, que n'ha obtingut un.



palamós



Totes aquestes crítiques, tanmateix, no han tingut un reflex en els resultats electorals, sinó que ha passat tot el contrari: el republicà Lluís Puig no només ha aconseguit tornar a guanyar les eleccions, sinó que ho ha fet amb majoria absoluta, passant de sis a deu regidors. En canvi, el PSC s'ha enfonsat i ha passat de sis a tres representants, JxCat ha revalidat els dos que tenia CiU, la CUP ha mantingut el seu i Ciutadans ha entrat, mentre que Junts per Palamós i Sant Joan i el PP han desaparegut del mapa municipal. Cal dir, però, que la Pineda d'en Gori no ha estat en cap cas un dels temes centrals de la campanya electoral, que s'ha enfocat més cap a altres qüestions, com per exemple el passeig Marítim o la necessitat de nous equipaments.



pals



La possibilitat que s'edifiquin entre 800 i 1.140 habitatges en diferents indrets de la platja de Pals ha encès les alarmes de les plataformes Salvem la Platja de Pals i SOS Costa Brava, que s'han mobilitzat contra aquesta operació i que han denunciat diverses tales d'arbres.

Tot i això, en aquest cas, els resultats electorals tampoc han penalitzat el govern, en mans de Junts per Pals-ERC, que ha sortit reforçat de les urnes, tot passant de tres a cinc regidors. Per darrere seu han quedat Junts per Catalunya, amb tres representants, el PSC, que mantindria dos edils, i CpA, que ha obtingut un regidor.