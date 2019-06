El Ripollès, amb les persones sordes

El Consell Comarcal del Ripollès ha atorgat una ajuda de 2.500 euros a l'Associació de persones sordes del Ripollès (APSRipollès). El destí de l'ajut és l'accés al servei d'interpretació en llengua de signes catalana. L'acord s'ha tancat amb la signatura del conveni de col·laboració per part del president del Consell Comarcal, Eudald Picas, i el president d'APSRipollès, Ricard Solana.

Picas s'ha mostrat satisfet de poder mantenir aquesta col·laboració, de la qual l'Associació de persones sordes del Ripollès es podrà «beneficiar al seu ritme i en les circumstàncies que requereixi». El president explica que el servei es podrà fer servir per anar al metge o al banc a fer gestions, poder seguir esdeveniments públics o participar a reunions. Per la seva banda, Ricard Solana va valorar positivament un conveni destinat a normalitzar la vida de les persones sordes i fer que tinguin informació.