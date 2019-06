Santa Pau aprova que es puguin fer habitatges als baixos del Nucli Antic

L'Ajuntament de Santa Pau, en el seu últim ple, va aprovar la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística amb la finalitat de permetre fer servir els baixos de les cases per habitatges.

L'apartat va tirar endavant amb els vots a favor d'Units per Santa Pau i els vots en contra de CiU. Aquest darrer grup va votar en contra de la urgència i de l'acord.

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (UpSP-ERC), va explicar que la decisió de deixar destinar els baixos del Nucli Antic a habitatges arriba després d'haver consultat amb Patrimoni i Cultura de la Generalitat.

Segons Companys, la Generalitat ha plantejat que des de l'aprovació del POUM al 2008 els baixos només podien ser destinats a usos comercials per decisió de l'Ajuntament i que no hi ha cap problema en canviar les utilitats.

També va explicar que l'origen de la decisió de l'Ajuntament està en el fet que «pot beneficiar la gent perquè pugui anar a viure al Nucli Antic». Segons l'alcalde, la idea és que els propietaris puguin fer pisos de més de 75 metres quadrats en una sola planta o amb planta i pis. Va valorar que es tracta d'una mesura per evitar que el Nucli Antic quedi poc habitat i envellit.

Per la seva banda, Esther Badosa (JxCat) va considerar com a inapropiada la urgència, i va argumentar que hauria estat millor que l'acord passés al primer ple de l'equip de govern que ha resultat de les eleccions del 26 de maig.

El ple també va aprovar la modificació dels límits de l'edifici de Sant Roc de propietat municipal. Aquest acord també va tirar endavant amb els vots a favor d'UpSP-ERC i els vots en contra del grup de JxCat.