Un total de 120 vehicles van participar ahir a la 10a Trobada de Cotxes Clàssics de Llagostera. La jornada, organitzada per l'entitat Lacustària Clàssics, va tenir lloc al passeig Pompeu Fabra, on es van poder veure diversos models, com els mítics 600, Minis, Escarabats, Golfs, Renaults 5 i Citroëns 2 cavalls, entre d'altres. Tampoc hi van faltar els americans Fords Mustangs, Cadillacs i Chevrolets.