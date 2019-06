Adjudicada la redacció de l'estudi informatiu de la variant nord d'Olot

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu de la variant nord de la C-37 al seu pas per Olot, en concret en el tram entre el futur enllaç oest i la connexió amb l'A-26. Es tracta de la part que passa per la zona de l'Hostal del Sol i que és responsabilitat de l'Estat. El fet que la Generalitat hagi assumit finançar l'estudi informatiu és per avançar en el projecte global de la variant. En poc temps, la Generalitat ha adjudicat l'estudi iinformatiu i el d'impacte ambiental.

Ara, l'empresa adjudicatària té un termini de 8 mesos per fer l'estudi, pel qual cobrarà més de 200.000 euros. L'estudi analitzarà les diverses alternatives de traçat del tram, d'uns quatre quilòmetres de longitud. L'àmbit s'inicia al futur enllaç Olot oest -boca nord del futur túnel de la Pinya- i finalitza a l'actual enllaç entre les carreteres A-26 i C-153 (final de l'autovia Besalú-Olot).

La nova carretera disposarà de tres connexions amb la xarxa local: dos als extrems de l'actuació (enllaç Olot oest i enllaç amb l'A-26/C-153), i un enllaç central a l'altura de polígon industrial Pla de Baix