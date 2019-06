Condemnat a 19 anys per violar i maltractar la parella a Cassà de la Selva

L'Audiència de Girona ha condemnat a 19 anys i 3 mesos de presó l'acusat de violar i maltractar la parella a Cassà de la Selva en dos episodis que van tenir lloc el maig del 2016 i el juliol del 2017. La sentència conclou que el processat va sotmetre la víctima a un "clima de violència i de por" i el condemna com a autor de dues agressions sexuals amb agreujant de parentiu, dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica i un delicte lleu d'injúries i vexacions injustes. El tribunal conclou que la prova contra l'acusat és "contundent" per la "declaració ferma" de la víctima, testimonis que li van veure morats per les lesions i els informes mèdics que avalen els atacs. En concepte de responsabilitat, condemna el processat a indemnitzar la víctima amb 10.245 euros.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona recull que l'agressor i la víctima tenien una relació sentimental i que convivien des de l'agost del 2015 fins al primer atac, el maig del 2016. A partir d'aquí, van deixar de viure junts però "van continuar veient-se" fins al juliol del 2017, quan va tenir lloc el segon episodi.

El tribunal conclou que cap a es 7 del matí del 14 de maig del 2016 l'acusat va arribar al domicili que compartia amb la víctima a Cassà de la Selva i van començar a discutir. La sentència dona plena credibilitat plena al relat de la denunciant que, tant en fase d'instrucció com al judici, va explicar que ella havia anat a un compromís de feina i, quan va tornar a casa, el processat no hi era. Va arribar hores més tard "ebri" i, segons el seu testimoni, la disputa va començar quan ella li va recriminar.

"Amb la finalitat de menystenir la seva integritat física, la va agafar amb força pels braços, la va llançar contra el sofà, li va agafar el cap amb les dues mans i el va prémer, donant-li tot seguit un cop al cap", exposa la sentència.

Unes hores més tard, cap al migdia, l'acusat va anar a la cuina i va donar una puntada de peu al cubell d'escombraries, que va caure a terra. Mentre la víctima recollia les deixalles, continua relatant la sentència, el processat la va empentar contra el taulell de la cuina. "Amb la intenció d'atemptar contra la llibertat sexual de la víctima, la va immobilitzar, li va trencar les calcetes i li va introduir dos dits", declara provat el tribunal que, als fonaments de la sentència, exposa que l'agressor li va dir a la dona que ho feia per "comprovar si havia estat amb algun altre home la nit passada".

Els atacs no van acabar aquí. Segons la sentència, la mateixa tarda, i mentre la víctima estava al sofà, l'acusat es va col·locar damunt seu amb la intenció de mantenir relacions sexuals. "Malgrat la negativa de la víctima, la va agafar per les espatlles i pel coll i la va penetrar", exposa la sentència.



Fotos de les lesions

Com a conseqüència dels atacs, la víctima va patir lesions com equimosis, erosions i eritemes. La sentència subratlla que aleshores la dona no va denunciar ni va anar al metge, per tant, no hi ha cap informe mèdic del moment però sí que una testimoni li va fer fotografies que van servir perquè, posteriorment, els forenses acreditessin les lesions.

Les agressions del maig van posar punt final a la convivència de la parella però no a la relació, que va continuar fins al juliol. Cap a les deu de la nit del 10 d'aquell mes, acusat i víctima havien quedat "per parlar". El processat va pujar al seient del copilot del cotxe de la dona i li va dir que conduís. Aleshores, va agafar una ampolla de litre i mig que la víctima tenia al vehicle i la va fer servir per colpejar-li les cuixes. També la va subjecta amb força pels braços mentre li ordenava que conduís fins a una urbanització.

Finalment, la va instar a portar-lo fins a casa seva. "Ell no volia baixar i va escopir al vidre del cotxe, va agafar un mocador de paper i va netejar el vidre per, tot seguit, fregar el mocador brut per la cara de la víctima", conclou la sentència.

Quan l'acusat va baixar del vehicle, va agafar la víctima pels cabells, va estirar cap enrere i li va mossegar la mandíbula. La sentència recull que això li va causar a la víctima dolor a la palpitació a la zona cervical i ferides al mentó.



Prova "contundent"

El tribunal exposa que la prova de càrrec contra l'acusat és "contundent" per la "declaració ferma" de la víctima però, també, per la declaració de familiars i companys de feina a qui va explicar el que havia passat, li van veure els morats i, fins i tot, li van fer les fotografies de les lesions. Així, l'Audiència de Girona resol que l'acusat és autor "sense gènere de dubte" de dues agressions sexuals amb agreujant de parentiu, dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica i un delicte lleu d'injúries i vexacions injustes.

La fiscalia i l'acusació particular demanaven inicialment una condemna de 33 anys de presó perquè també l'acusaven de dos delictes de detenció il·legal per, suposadament, retenir la víctima al pis al maig del 2016 i al cotxe al juliol. El tribunal l'absol i sosté que no ha quedat acreditat que la denunciant estigués retinguda.

La víctima va interposar denúncia el 25 de juliol del 2017. Segons el tribunal, aquesta demora es "justifica" perquè tenia "molta por" de l'acusat i primera volia "deslliurar-se de tots els vincles que encara la lligaven amb el seu agressor". També afegeix la sentència que ho va fer seguint "les recomanacions dels seus assessors legals" i descarta que hi hagués cap "ànim de venjança".

Per això, el tribunal condemna l'acusat a 19 anys i 3 mesos de presó pels dos delictes d'agressió sexual i els dos de maltractaments. També prohibeix al processat apropar-se i comunicar-se amb la víctima i li imposa 9 anys de llibertat vigilada. Pel delicte lleu d'injúries i vexacions injustes li imposa 5 dies de localització permanent. La sentència condemna l'acusat a indemnitzar la víctima amb 10.245 euros per les lesions i el dany moral i subratlla que la va sotmetre a un "clima de violència i de por".