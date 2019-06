Creix la xifra de turistes en càmpings i apartaments durant el mes d'abril

Les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers, que inclouen càmpings, cases rurals, apartaments turístics i albergs, han augmentat més d'un 45% l'abril del 2019 respecte al mateix mes de l'any passat a les comarques gironines. El nombre de turistes procedents de l'estat espanyol augmenta un 31,58%, mentre que els procedents d'altres països creixen un 20,82% respecte al 2018, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El grau d'ocupació també augmenta en tots els tipus d'establiments, especialment en càmpings i apartaments, on puja més del 20%. Aquest augment es deu, sobretot, a la Setmana Santa, ja que enguany ha caigut a mitjans d'abril i l'any passat havia estat a finals de març. El nombre d'establiments oberts, però, continua a la baixa, seguint la mateixa tendència dels últims anys.

Pel que fa a l'allotjament en càmpings, Catalunya és la comunitat autònoma preferida de l'Estat, amb més d'1,1 milions de pernoctacions, un augment del 32,9% en la taxa anual. A la província de Girona, les pernoctacions tenen un creixement ampli, ja que augmenten més del 50% en viatgers nacionals i un 22% en estrangers. També creix el nombre de viatgers al voltant d'un 30% més que l'abril del 2018. Girona és la província d'Espanya amb més establiments i parcel·les disponibles; per aquest motiu registra molt bons números en aquest tipus d'allotjament. Tot i això, en grau d'ocupació per parcel·les es queda en la sisena posició, amb un 30,64% de places ocupades. La Costa Brava, la zona turística amb més oferta de parcel·les de càmpings, és la segona preferida per a viatgers procedents de l'estat espanyol, i la primera en procedents de l'estranger. En nombre de pernoctacions, la Costa Brava també està en la segona posició de tot l'Estat, amb 202.276 pernoctacions durant el mes d'abril del 2019. Dins la Costa Brava, Blanes i Platja d'Aro són els dos punts turístics de Girona més ben situats en viatgers i pernoctacions en càmpings, i ocupen la segona i setena posició, respectivament, en viatgers procedents de l'estat espanyol. Els Pirineus i el Parc Nacional dels Aiguamolls de l'Empordà també es troben entre les zones turístiques amb més viatgers i pernoctacions en càmpings de tot l'Estat.

Pel que fa als apartaments turístics, els viatgers procedents de l'Estat augmenten més d'un 50%, mentre que els estrangers es mantenen com el 2018. Pel que fa a les pernoctacions en apartaments turístics, augmenten un 39,14%, en turisme espanyol, mentre que en estrangers baixen el 5,57%. En aquest apartat, l'estada mitjana baixa un 12,81%, fins a situar-se en 3,2 pernoctacions per viatger, davant de les 3,67 de l'any passat.

Les cases rurals baixen en nombre de visitants, especialment estrangers, tot i que les estades són més llargues, cosa que fa que l'estada mitjana en aquests allotjaments creixi fins a un 26,42% més respecte a l'any passat.



La contractació no augmenta

Tot i la millora d'ocupació aquest 2019, el nombre de personal empleat en aquests allotjaments no augmenta de forma substancial. L'augment és tan sols del 0,81% globalment, gràcies a l'augment del personal en apartaments, que creix un 11,47% respecte l'any passat. En càmpings i cases rurals, el personal empleat baixa respecte l'abril del 2018.