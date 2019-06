La Guàrdia Civil de Girona treu a subhasta armes a preus que van dels 2.000 als 30 euros

Avui s'ha donat el tret de sortida a la subhasta de la Guàrdia Civil a Girona.

Enguany l'arsenal està format per 267 armes i s'ha de dir que els preus de sortida -fixats pels propietaris- van entre els 2.000 i 30 euros.

L'arma més cara que ha sortit a subhasta és una escopeta i surt pel preu de 2.000 euros. Mentre que la més barata, també és una altra arma de cacera, una altra escopeta, per 30 euros.

El responsable de la subhasta, el guàrdia civil, Eduardo Sanmartín, destaca que enguany no hi ha cap arma que tingui un valor excepcional. I que pel fet que es posi una escopeta a 2.000 euros "no vol dir res, el preu la fixa el seu propietari".

Aquestes armes que es porten a subhasta enguany són majoritàriament escopetes (194) i la resta que conforma l'arsenal que des d'avui es pot veure a la comandància de la Guàrdia Civil, situada al carrer Emili Grahit, són 26 pistoles, 24 carrabines, sis rifles i 15 revòlvers.

L'arsenal es pot veure des d'avui fins al 7 de juny entre les nou del matí i la una del migdia. L'obertura pública dels sobres començarà a les 9 del matí del dia 10 de juny, a les mateixes dependències de Girona.

Afirma que l'arsenal d'enguany és "simple" i que aquestes armes són sobretot de persones a qui els ha caducat la llicència d'armes o que les deixen voluntàriament per la subhasta. I destaquen que també n'hi ha que són armes que tenien en dipòsit d'entre el 2016 i 2017 a la Guàrdia Civil i que ara, "passats els dos anys van a subhasta". Cap dels objectes de l'arsenal procedeix de cap fet delictiu ni judicial, destaca.

Eduardo Sanmartín afegeix que la tendència dels últims anys és que cada vegada "van menys armes a subhasta" i augura que d'aquestes 267 que ara surten a subhasta, se'n vendran potser un 10%. Considera que això es deu al fet que "cada vegada hi ha menys gent i caçadors".

Quant al públic objectiu de les subhastes que es fan any rere any, diu Sanmartín, són sobretot "caçadors o persones amb llicències d'armes tipus A com poden ser guàrdia civils, policies locals, mossos o policies nacionals" però també es troben amb gent que té llicència d'armes F que és pels qui poden utilitzar-ne una de curta i també per armes de cacera.

Les armes que no acabin subhastades s'enviaran a fondre i se les donarà de baixa.