Les dades: Un revulsiu per a un any complicat a les instal·lacions de Vilobí

La nova connexió amb Moscou operada per Ural Airlines i l'ampliació dels vols de Pobeda són una bona notícia per a un aeroport de Girona que enguany està vivint un any complicat, ja que porta set mesos consecutius perdent passatgers respecte les mateixes dates de l'any passat. De fet, ni tan sols la Setmana Santa va servir per recuperar passatgers. Ara caldrà veure què passa amb la temporada d'estiu, que serà determinant, tot i que aquesta va començar ja amb un 2,2% de seients menys que l'any passat. A més, de cara a la tardor se suprimiran algunes rutes emblemàtiques, com Bratislava, Frankfurt i Cagliari.