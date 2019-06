Girona és la quinzena província on es detenen més fugitius estrangers

Girona s'ha convertit en la quinzena província on es van detenir més fugitius estrangers durant l'any passat. Es tracta de persones contra qui hi havia dictada una ordra de recerca, detenció i entrega tant de caire europeu com internacional. Durant el 2018, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van arrestar fins a 14 persones contra qui pesava aquest tipus d'ordres. Es tracta de dues més que l'any anterior.

Les detencions a Espanya de delinqüents d'aquesta tipologia han crescut en l'últim any i en total hi va haver 915 arrestos a càrrec de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Foral de Navarra. En concret s'ha elevat un 22%, ja que el 2012 hi va haver 750 arrestats.



Busquen zones poblades

Aquest tipus de delinqüent sovint busca zones molt poblades amb una gran presència d'estrangers, sobretot en zones turístiques, on així passen desapercebuts. Això ha ocorregut sovint en poblacions de la Costa Brava.

Per exemple durant l'any passat, la Policia Nacional va detenir al mes d'abril a Llançà un fugitiu buscat per abusos sexuals continuats al seu fill de cinc anys a l'Argentina, d'on procedia l'arrestat, que havia abusat repetidament del seu fill menor de 5 anys, aprofitant l'absència de la mare.

Els agents van iniciar la investigació des que es va presentar l'ordre de crida i cerca internacional al gener, van seguir-li el rastre a través de les xarxes socials i el van localitzar a Llançà. El detingut té 48 anys i aprofitava quan tenia el règim de visites per fer-li els tocaments al menor de cinc anys davant d'un altre fill seu de només un any. La detenció va culminar amb l'intercanvi d'informació entre la Policia Nacional i l'Argentina en el marc de la col·laboració internacional d'ambdós cossos policials.

Aquest tipus d'arrests es fan per tot tipus de delictes, que poden anar des dels homicidis, tràfic de drogues o evasió de capitals fins a robatoris amb força o estafes. Els agents dedicats a aquests casos es coordinen amb les unitats provincials on se sospita que hi pot haver el delinqüent amagat i es fan les investigacions corresponents.



Madrid, al capdavant

Entre les províncies que el 2018 varen protagonizar més detencions de ciutadans estrangers amb una reclamació judicial internacional hi ha Madrid (164), Alacant (88) i Barcelona (85).

En canvi, les províncies amb menys incidència són Àlaba, Àvila, Conca, Guadalajara, Lleó, Ourense, Sòria i Terol, on només hi ha hagut una detenció durant tot l'any. I l'única província on no hi va haver cap arrest d'aquesta tipologia va ser Lugo.