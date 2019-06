Girona registra un maig fred amb caigudes de fins a 2 graus de mitjana

La província de Girona ha viscut un mes de maig fred. La baixa radiació i unes masses humides i fredes provinents de l'Atlàntic i del nord d'Europa han provocat temperatures per sota dels valors habituals durant aquest mes de l'any. De fet, es van fer pal·leses en l'episodi de fred que va tenir lloc a mitjans de mes, que va fer davallar fins a 10 graus el termòmetre arreu de Girona i va deixar neu a punts com Núria i Planoles. En alguns punts també van haver-hi registres destacats de precipitacions, sobretot al Pirineu i a la plana interior gironina.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va fer públic ahir el seu balanç mensual, en el qual qualifica el mes de maig de «fred» al territori gironí, exceptuant el litoral Nord, on les temperatures han estat les habituals per a l'època.

La Baixa Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa són les comarques on les baixades han estat menors d'1ºC, i que en alguns casos han arribat a baixar 2ºC de mitjana. Els valors més baixos que han registrat les estacions integrades a la XEMA corresponen a La Tosa d'Alp (-2,5ºC), Ulldeter (-2,2ºC) i Olot (-2,1ºC). La resta de comarques han rondat valors anòmals negatius d'entre 0,5 i 1,5 ºC. La zona de l'Empordà és on menys incidència ha tingut la baixada del termòmetre i pràcticament només hi ha hagut mig grau negatiu de diferència respecte al període de 29 anys de referència (1961-1990).

En canvi, destaca la zona nord del Baix Empordà, on les temperatures han estat 0,5ºC positius respecte la mitjana de referència. Les diferències entre el litoral gironí respecte la resta de la demarcació són rellevants si mirem el mapa de temperatures mitjanes del mes de maig. I és que mentre que les comarques d'interior han tingut durant el passat mes unes temperatures de mitjana d'entre 0 i 12 graus (les més baixes registrades al Ripollès i a alguns punts de la Baixa Cerdanya), al litoral gironí els valors han estat de mitjana de 16 graus.

Pel que fa al total del territori català, la temperatura mitjana també ha estat més baixa del que seria habitual en aquest mes, que ha tingut les baixades més pronunciades al terç nord i est. Els valors d'anomalia negativa més pronunciats han tingut lloc a Certascan (2.400 m) amb una diferència negativa de 2,9ºC respecte la mitjana; a Salòria (2.451 m) amb -2,4ºC i a Sasseuva (2.228 m) amb -2,2ºC.

Per contra, hi ha hagut parts del territori on el període ha estat sec (conurbació de Barcelona) o fins i tot càlid, com són la zona del Baix Ebre i les seves proximitats.



Precipitacions

El mes de maig també ha estat plujós a gran part del Pirineu i concretament a la plana interior gironina. El mapa de precipitació acumulada del Meteocat dibuixa registres moderats al litoral gironí (d'entre 10 i 30 mm), i més alts a punts de l'interior, amb valors destacats a zones del Pirineu, que han arribat a acumular més de 125 mm. Les acumulacions més destacades van tenir lloc al Ripollès i a la Cerdanya: a Núria (1.971 m) van caure 162,8 mm de precipitació acumulada; a Ulldeter (1.999 m) 148,8 mm, i a Malniu (2.230 m) 131,9 mm.

L'episodi de precipitacions més destacat va tenir lloc a mitjans de mes, quan el termòmetre va fer una davallada arreu de la demarcació, deixant fins i tot neu al santuari de Núria i també a Planoles, al Ripollès, amb gruixos inferiors als cinc centímetres.

Fent una comparativa respecte de la mitjana climàtica, el litoral gironí, l'Alt Empordà i la Garrotxa són les zones on ha plogut menys (d'entre 30 a 70% acumulat), mentre que a la resta de comarques de la demarcació el percentatge ha estat d'entre 70 i 110%, amb punts del Ripollès i de la Selva interior on ha ascendit al 130%.

Les pluges també han estat destacades arreu del territori català, i especialment al litoral i al prelitoral Central i a gran part del Pirineu, on s'han registrat els valors acumulats més elevats. A Certascan han caigut 209,7 mm; al Lac Redon (2.247 m), 173,6 mm; i a Sasseuva (2.228 m), 144mm.

Per contra, la zona del Baix Ebre i les seves zones properes han tingut unes acumulacions d'entre 10 i 30 mm, les més baixes de tot el territori català.

Per últim, el butlletí del Meteocat també fa balanç dels valors d'irradiació solars, que a tot Catalunya han estat normals, amb anomalies positives al Pirineu i Prepirineu occidental.