Una infermera del Trueta, en un còmic educatiu sobre l'ostomia

La infermera Gemma Serra, de l'hospital Josep Trueta de Girona, és una de les participants d'un còmic que humanitza l'atenció sanitària de l'ostomia. A través de sis tires de còmic, el llibre presenta algunes de les situacions més habituals per als pacients que porten un dispositiu adherit a l'abdomen per recollir la femta o l'orina, els seus cuidadors i els infermers experts en estomaterapia que els atenen.

A Girona hi ha aproximadament 1.100 persones ostomitzades, i s'estima que hi ha uns 11.000 pacients a tot Catalunya. Amb l'objectiu d'ajudar-los a resoldre els dubtes, el Grup Gesto -format pels infermers experts en estomateràpia d'Espanya- en col·laboració amb el Projecte HU-CI i la companyia Hollister han creat el primer còmic d'ostomia.

A través de tires de còmic protagonitzades per la professional de Girona i mig centenar d'infermers experts en estomaterapia, es representen situacions i conflictes habituals relacionats amb la ostomia i opcions de resoldre-les amb èxit, que han estat desenvolupades per l'equip docent del Projecte HU-CI. «Amb aquest projecte volem abordar la importància en la gestió de les emocions tant del pacient, la família com dels mateixos professionals, el canvi en el tipus de relació clínica, evitant la paternalista i enaltint l'atenció centrada en la persona, treballant l'acceptació del procés de malaltia, i el que implica reprendre la vida després de la ostomia, mitjançant el maneig de situacions complexes i l'art de comunicar males notícies, d'una manera propera i nova gràcies al format del còmic», indica una de les autores, Tayra Velasco.

«No només reflectim les nostres vivències com a professionals, també ens vam posar al lloc dels pacients i els seus familiars per explicar les emocions a què s'enfronten les persones ostomitzades i el seu entorn», explica Serra. i cada any es produeixen nou casos. De forma global, a Catalunya hi ha unes 11.040 persones portadores d'una ostomia.

"La nostra intenció és que aquest còmic serveixi com a material didàctic perquè els infermers estomaterapeutas puguin mostrar als pacients i cuidadors en les seves consultes de ostomia que hi ha moltes situacions que estan travessant que són habituals i puguin veure opcions de resoldre-les, que neixen del coneixement i l'experiència en humanització de cures de l'equip de HU-CI, que és el líder a Espanya i Iberoamèrica en humanització de cures ", explica Lucía Becerra, directora de Màrqueting de Hollister.

Aquest document s'emmarca dins el projecte HumanizACCIÓN, impulsat per GEST i Hollister amb la col·laboració del projecte HU-CI per humanitzar l'atenció sanitària en l'àmbit de la ostomia. "HumanizACCIÓN és un projecte pioner que recull el corrent d'humanització de cures i l'aplica per primera vegada en l'àmbit de la ostomia amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones ostomitzades, els seus cuidadors i els infermers estomaterapeutas com a professionals referents en les seves cures ", comenta Lucía Becerra.