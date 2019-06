L'aeroport de Girona tindrà vuit connexions setmanals amb Moscou

L'aeroport de Girona ampliarà aquest estiu les seves connexions amb Moscou; una de les quals serà amb una nova companyia, Ural Airlines, que operarà per primera vegada des de l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar. Així, l'aeròdrom gironí tindrà vuit connexions -d'anada i tornada- amb tres aeroports moscovites a través de tres companyies: Pobeda Airlines, que es consolida com una de les aerolínies més a l'alça de l'aeròdrom gironí; Nordwind Airlines, que també s'estrena aquest any des del Girona-Costa Brava; i la ja mencionada Ural Airlines.

Ja fa temps que el mercat de l'Europa de l'Est s'ha convertit en un dels prioritaris per a l'aeroport de Girona. De fet, la xifra de turistes russos que arriben a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar s'ha multiplicat per quatre en els darrers dos anys, i la previsió és que segueixi fent-ho en els propers mesos, almenys tenint en compte el nombre de rutes que hi ha programades.

D'aquesta manera, Ural Airlines connectarà l'aeroport de Girona amb el de Moscou-Domodedovo, situat a 35 quilòmetres de la capital russa i que és el que opera un major tràfic de passatgers de tot el país. La nova companyia oferirà quatre moviments setmanals, els dimecres i els dissabtes, fins al dia 28 de setembre. En global, la seva oferta serà de 15.960 seients en 68 moviments programats.

Mentrestant, l'aerolínia de baix cost Pobeda Airlines es mantindà aquesta temporada com una de les cinc principals aerolínies de Vilobí d'Onyar. La companyia té previstos vuit moviments setmanals que connectaran Girona amb l'aeroport de Moscou-Vukovo, que es troba a 28 quilòmetres de la capital russa. Les connexions es faran els dilluns, dimecres, divendres i diumenges fins al 25 d'octubre, i l'oferta serà de 41.958 seients en 222 operacions. D'aquesta manera, la companyia ha decidit ampliar així els sis vols setmanals amb els quals va comptar durant la darrera temporada d'hivern i a l'inici de la temporada d'estiu; els mesos d'abril i maig.

Finalment, la connexió amb Moscou-Sheremetyevo, operada per Norwind Airlines, constarà de quatre vols setmanals, els dijous i els diumenges. En aquest cas, es podrà utilitzar fins al 24 d'octubre i hi haurà 18.480 seients ofertats en 84 vols programats. Sheremetyevo està considerat el segon aeorport en importància de la capital russa.

En total, l'aeroport de Girona-Costa Brava té prevista per a aquesta temporada d'estiu una operativa que gairebé arriba als dos milions de places ofertades, amb més de 10.000 operacions programades per les diferents aerolínies. La temporada estival -que per a l'aeròdrom gironí és la més important de tot l'any, ja que és quan es reben la major part de viatgers- va començar el passat 31 de març i finalitzarà el 26 d'octubre.

En total, des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar es pot volar aquest estiu a deu països diferents i hi haurà 58 rutes disponibles, una menys que durant el mateix període de 2018. Destaquen especialment les dues noves rutes que ha obert Ryanair a Brussel·les i Knock (Irlanda) i les noves connexions amb Moscou.

Unes connexions que, probablement, permetran que segueixi augmentant el nombre de turistes russos que arriben a la Costa Brava, i que solen comptar amb un elevat poder adquistiu. Es tracta d'un turisme que en els darrers anys ha anat a l'alça: mentre l'any 2016 van arribar a les comarques gironines un total de 21.286 turistes procedents de Rússia (un 1,27% de tots els que van trepitjar l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar), l'any 2018 ja van ascendir a 87.773, és a dir, un 4,34% del total. Durant els dos primers mesos d'aquest 2019, han passat per Vilobí un total de 9.263 turistes procedents de Rússia, una xifra superior a la dels dos primers mesos de l'any passat, quan van ser 8.889.