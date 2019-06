Lluís Franch és el nou gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Lluís Franch ha estat nomenat nou gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, després que el passat 1 de març es produís un canvi en la presidència de l'òrgan i es decidís apostar per un nou perfil.

Franch és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UAB, diplomat en Salut Pública per la Universitat de Montpeller i és MBA per la Universitat de Girona.

Ha estat inspector mèdic adjunt a la Direcció de l'hospital Josep Trueta (1984-1986), cap de secció d'estadística de l'àrea de Gestió 4 de Girona a l'Institut Català de la Salut i director mèdic del Sector Girona de l'ICS, entre altres càrrecs.