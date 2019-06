Tarda de medicina, poesia i pintura pel Dia del Donant a Girona

Girona commemorarà el Dia del Donant d'Òrgans i Teixits amb la taula rodona «Tres arts: medicina, poesia i pintura». Se celebrarà dimecres 5 de juny a partir de les set de la tarda a la sala Carles Rahola de l'edifici de la Generalitat de Girona.

La inauguració de la jornada, que porta per lema «Regala't una segona oportunitat... dona vida», anirà a càrrec del director territorial del Departament de Salut a Girona, el doctor Miquel Carreras. Hi intervindran la coordinadora de trasplantaments de l'hospital Josep Trueta de Girona, la doctora Núria Masnou; l'escriptora i membre de la junta de l'Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics, Laura Geli, que hi exposarà la seva experiència com a pacient trasplantada de fetge i autora del llibre Reinici, publicat recentment; i la pintora Maria Antònia Mateu Salvà, amb la intervenció Òrgans i emocions, poètica pictòrica.

Hi ha previst un col·loqui moderat pel psicòleg Josep Soler.