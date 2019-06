La Vall d'en Bas viu una nit gairebé tropical

La Vall d'en Bas avui ha viscut gairebé una nit tropical, ja que s'hi ha registrat una mínima de 19,5 graus. I per tant, no ha calgut abrigar-se massa.



La nit tropical es considera aquella on la temperatura mínima no baixa dels 20 graus.



Aquesta mínima segons informa el Meteocat, és la segona més alta d'avui a Catalunya. I s'ha donat, segons el Servei Meteorològic perquè en aquest municipi de la Garrotxa ha bufat el vent del sud.



Quant en canvi, a Olot, la mínima ha quedat amb 11,2 graus.





La Vall d'en Bas també ha tingut vent del sud i una mínima molt alta (19,5 ºC). A 5 km de distància, #Olot ha quedat a recer i ha mesurat una mínima d'11,2 ºC #Garrotxa — Meteocat (@meteocat) 4 de juny de 2019

17,1ºC Castell - Platja d'Aro

15,2ºC a Torroella de Montgrí

14,7ºC a Portbou

14,7ºC a Roses

14,3 ºC Banyoles

Predicció del perill d'incendi forestal per avui, 04/06/2019 pic.twitter.com/SMQZguXiZL — Agents Rurals (@agentsruralscat) 4 de juny de 2019

La mínima més alta en canvi s'ha produït a la comarca del Priorat, ambAquí sí que s'ha viscut una nit tropical pròpiament dita.A la resta de les comarques de Girona cal destacar alguns registrescom ara:Cal recordar que amb els alts registres tant previstos per avui durant el dia com els viscuts durant les últimes hores, hi ha risc alt de perill d'incendi en alguns punts de l'Alt i del Baix Empordà.