Un 10% dels estudiants universitaris de la UdG fan voluntariat

La Sala de Graus de la Facultat de Lletres i la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona (UdG) va acollir el 20 i 21 de maig la I Jornada de Voluntariat Universitari, que engloba els serveis de cooperació de les universitats de l'Estat. El primer dia es van presentar els resultats dels dos grups de voluntariat de la CRUE, que recullen que un 10% d'estudiants universitaris participen en alguna acció de voluntariat a la UdG.

L'assessor de l'Alt Comissionat per a l'Agenda 2030, Jorge Solana, també va participar a la jornada i va explicar que es tracta d'un «projecte de país que requereix lideratge, negociació i mobilització», i va referir-se al voluntariat universitari com el motor per implementar els objectius de desenvolupament a les universitats. El dia de cloenda es va convidar 140 entitats, fundacions i institucions a renovar els convenis amb la Universitat. La vicerectora de Territori i Compromís Social, Sílvia Llach, va exposar que la institució té l'objectiu de fer una formació integral dels seus estudiants, que inclogui unes bones pràctiques professionalitzades, una experiència d'internacionalització i la possiblitat de participar en un programa de voluntariat. També va anunciar 3 projectes iniciats en aquest àmbit.