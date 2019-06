Cassà de la Selva L'alumnat de l'escola Aldric descobreix el comerç local

L'alumnat de tercer de primària de l'escola Aldric ha participat al projecte Consell Escola, del Consell Comarcal del Gironès, que té com a objectiu fomentar el comerç local a banda d'impulsar l'emprenedoria dels escolars. Els estudiants han participat en dues jornades, la primera de les quals va consistir en un col·loqui en què van fer preguntes sobre el petit comerç i se'ls va explicar la seva importància i en què consisteix. Ahir va tenir lloc la segona part del projecte i els alumnes van participar en una gimcana pel municipi per conèixer de primera mà les botigues de Cassà, què s'hi ven i com funcionen. Després, se'ls va entregar un diploma per haver participat al projecte, uns llibres per l'escola i, per part de la Unió de Botiguers, un llapis de memòria. L'alcalde de Cassà i el president de la Unió de Botiguers hi van assistir.