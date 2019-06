Demanen 14 anys de presó per violar una nena de 12 anys

Jutgen un acusat que s'enfronta a 14 anys de presó per violar una menor de 12 anys a Brunyola

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 14 anys de presó per agredir sexualment de forma continuada una menor de 12 anys a Brunyola. Fiscalia i acusació particular sostenen que el primer episodi va tenir lloc el març del 2015 quan el processat, que era amic dels germans de la víctima, va obligar la menor a fer-li una fel·lació. Segons les acusacions, això va passar en "incomptables ocasions" fins al gener del 2016 i fins i tot, un dels cops, la va violar. El processat nega les acusacions. Al judici ha assegurat que "mai" es va quedar sol amb la menor i atribueix la denúncia a una venjança de la nena per gelosia perquè va començar a sortir amb una amiga d'ella. La seva defensa demana l'absolució.

Segons les acusacions, el processat era amic dels germans de la menor. Per això, el 2015 va començar a ajudar la família de la víctima fent feines en una explotació agrària. A més, assenyalen que quan acabava la jornada laboral, solia passar hores al domicili familiar, on vivia la víctima. "Es va introduir al domicili guanyant-se la confiança de tota la família i aconseguint que la seva presència a la casa no semblés estranya", apunta l'acusació particular.

Fiscalia i acusació particular concreten que la primera agressió sexual va tenir lloc el 18 de març del 2015. Segons ha declarat la menor al judici que s'ha fet a la secció quarta, anava amb cotxe amb el processat quan es va desviar de l'itinerari que havien de seguir. Aleshores, va aturar el vehicle i va obligar la denunciant a fer-li una fel·lació. La menor assegura que pot concretar perfectament la data de la primera agressió perquè era l'aniversari del processat i li va dir que li fes "un regal".

Les acusacions subratllen que va obligar la menor a fer-li fel·lacions en "incomptables ocasions" i sempre dins el cotxe. A la sala de vistes la denunciant ha afirmat que el jove "buscava excuses" per anar-la a buscar a la sortida de l'escola i estar sols al cotxe. La menor ha detallat que no ho va explicar a ningú perquè l'acusat la va amenaçar, sabia que era un jove "violent" i tenia "molta por".

Els atacs exposen les acusacions, van continuar fins a principis dels 2016. En totes les ocasions forçava la menor a fer-li fel·lacions però, segons els escrits d'acusació, una vegada la va violar.

La víctima ha relatat que la violació es va produir el 13 de juny de 2015. Segons ha explicat, volia acompanyar el seu germà a veure una pel·lícula al cinema, però no hi havia lloc al vehicle. Després va arribar el suposat agressor que la va fer a pujar al seu cotxe.

Llavors, quan van arribar a una carretera sense sortida, el processat se li va posar al damunt al seient del copilot. Segons ha relatat, li va abaixar els pantalons i la roba interior. "Em va dir que no anava prou servit, va tirar el seient del cotxe enrere i em va penetrar", ha dit la menor a la sala de vistes.

La menor va denunciar els fets el 29 de juny del 2017. "Tenia por, no entenia ni jo el que em passava, no ho podia explicar", ha dit la víctima que afegeix que, finalment, ho va acabar explicant a una psicòloga i, a patir d'aquí, la van convèncer per denunciar les agressions sexuals que aquest dimecres han arribat a judici.

Un dels germans de la menor ha assegurat que en una ocasió va veure com l'acusat li tocava el pit a la víctima dins del cotxe. De tota manera, no va explicar res a ningú perquè el suposat agressor era "violent" i també tenia "por" que li fes mal, ha dit.

Per altra banda, l'equip assessor tècnic penal que va avaluar la menor ha assegurat que quan la noia explica els fets es denota una "càrrega emocional i un dany" i, per això, donen veracitat al seu relat. A més, els pèrits també han rebutjat que hi hagués "cap intenció" de venjança ni de gelosia al darrera de la denúncia.

L'acusat ho nega

L'acusat ha negat totes les agressions sexuals i ha afirmat que "mai" va estar a soles amb la menor. El processat ha declarat que el 18 de març del 2015 no va ser a Brunyola perquè sempre passa el dia del seu aniversari en família. També ha ressaltat que la relació amb la denunciant era només a través dels seus germans, amb qui tenia amistat.

Segons el processat, notava que la menor "volia intimar" amb ell però que ell només la veia "com a amiga". El processat sosté que un any després de la primera agressió denunciada, la menor li va enviar un missatge per felicitar-lo pel seu aniversari amb un contingut que ell va interpretar com una "declaració d'amor". Al judici, la denunciant ha dit que el missatge li va dictar el processat i li va fer enviar.

L'acusat apunta que l'actitud de la nena va canviar cap a finals del 2015 perquè ell va començar a sortir amb una amiga d'ella. "Em tractava amb ràbia o amb certa rancúnia", ha dit. A preguntes de l'advocat de la defensa, Carles Monguilod, ha assenyalat que creia que podia estar gelosa perquè, de fet, va tallar la relació amb l'amiga que es va convertir en parella de l'acusat.

El processat també ha negat ser una persona violenta i ha assegurat que no té antecedents policials ni judicials.

14 anys de presó

La fiscalia i l'acusació particular demanen que condemnin l'acusat a 14 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb penetració a menor d'edat. També sol·liciten que el tribunal imposi 8 anys de llibertat vigilada al processat, que pugui treballar amb menors durant 4 anys, que no es pugui apropar a la víctima per un període de 10 anys i que l'indemnitzi amb 30.000 euros.

Segons les acusacions, com a conseqüència de les agressions la menor pateix un trastorn psicosomàtic que li provoca que se senti "nerviosa, atemorida i espantadissa".

La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.