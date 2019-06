ERC comença les negociacions per governar el Consell Comarcal del Ripollès

Esquerra Republicana de Catalunya del Ripollès en els dies vinents es reunirà amb les altres formacions polítiques que han obtingut representació al Consell Comarcal, segons ha explicat el portaveu republicà, Sergi Albrich.

Albrich ha recordat que Esquerra té 8 consellers, JuntsxCat en té 7, el PSC en té 2, MES en té 1 i la CUP en té 1. Ha indicat que la voluntat d'Esquerra és establir un pacte de govern tan sòlid com sigui possible.

Albrich ha apuntat que no descarten cap de les opcions representades al Consell per establir pactes. Ha valorat que queda temps perquè la constitució dels ajuntaments és dissabte 15 de juny, i després encara faltaran setmanes per a la constitució dels consells comarcals.

En les últimes municipals les llistes d'ERC o d'independents amb l'afegit Acord Municipal van aconseguir 8 alcaldies, totes en localitats amb poc pes demogràfic: Campelles, Gombrèn, Llanars, Les Lloses, Ogassa, Pardines, Setcases i Vallfogona.

La victòria en aquestes localitats ara serveix perquè els republicans hagin obtingut la majoria en un Consell de tradició convergent.

JuntsxCat va guanyar sense majoria a Ripoll, va guanyar a Campdevànol i a Ribes de Freser, però ni tan sols va estar present a Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, on van guanyar altres opcions.

La força de Junts es va manifestar en les localitats grans i en llocs com Molló, on no van tenir rival. Els pobles més habitats els van valdre per guanyar en vots. Van obtenir 4.280 vots, mentre que ERC en va aconseguir 4.103.

A partir del cap de setmana, JuntsxCat començarà a fer reunions entre càrrecs electes i militants per decidir l'estratègia a seguir. És a dir, pactar amb ERC o no fer-ho i quedar a l'oposició.

En cas que Junts no pacti, ERC haurà de fer govern amb el PSC, amb 2 consellers, i MES, 1 conseller. En aquest cas sumarien 11 consellers.