Implanten noves proves pilot de recollida de residus de proximitat a la Garrotxa

Posen en marxa noves proves pilot per a la recollida de residus de proximitat a la Garrotxa. Es faran a diferents nuclis d'Argelaguer i Santa Pau. Tot plegat va néixer l'any 2017, quan el Consell Comarcal de la zona, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i la col·laboració de l'Agència de Residus, va fer un estudi dels diferents sistemes de recollida selectiva que actualment hi ha al país. Després d'un examen exhaustiu dels avantatges i inconvenients de cadascun, van escollir quatre nuclis representatius de la comarca on implantar-ho. Un cop fets els estudis de viabilitats dels resultats obtinguts en aquestes proves i després d'elaborar un programa de gestió de residus municipals, el següent pas per a la implantació era escollir un model. El sistema que va generar més consens entre els alcaldes va ser el de contenidors d'accés restringit accessibles amb una targeta d'identificació i codis QR a les bosses.

L'aplicació d'aquest model de recollida, consensuat en Consell d'Alcaldes, és fruit de la necessitat d'augmentar la quantitat i la qualitat dels residus recollits selectivament. Els objectius marcats per la Unió Europea i la Generalitat pels propers anys estableixen la necessitat de seleccionar un 60% dels residus recollits – en aquests moments se n'estan seleccionant un 47% – i de reduir fins a un 10% els residus que entren al dipòsit controlat.

Amb aquestes dades, el 10 de juny entrarà en funcionament la prova a Argelaguer, amb la instal·lació de contenidors d'envasos lleugers, matèria orgànica i fracció resta amb la tapa bloquejada i que només els podran obrir els habitants del municipi quan passin la seva targeta identificativa pel lector del contenidor.

A Santa Pau, concretament al barri de Can Blanc, aquesta mateixa prova es posarà en marxa el 17 de juny i, a part dels contenidors d'envasos lleugers, matèria orgànica i fracció resta, també s'instal·larà un contenidor tancat de paper i cartró a cada àrea de recollida.

Abans de l'entrada en funcionament efectiva, tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa han programat una sèrie de sessions informatives per als veïns i veïnes d'ambdós municipis per tal de fer la transició a aquest nou model.

El sistema permetrà fer un seguiment dels usos del servei, identificant els hàbits correctes i incorrectes dels ciutadans i també ha de permetre en un futur l'aplicació d'unes taxes d'escombraries més justes. Aquestes proves estaran en funcionament fins a finals d'any i si es confirma que el model funciona i dona garanties, s'estudiarà el desplegament a nivell comarcal d'acord amb el Pla de Gestió de Residus comarcal.