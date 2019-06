Interior alerta: "Si no plou, podem tenir la pitjor campanya forestal dels últims anys"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que "si no plou aquest mes de juny podríem haver d'encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys". A la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, Buch ha explicat que per afrontar aquesta campanya s'impulsarà un canvi en la metodologia de treball, passant "d'un model reactiu a un de proactiu". Això es concretarà en fer menys contractes però més llargs i disposar de més mobilitat dels recursos humans, entre altres aspectes.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha destacat que on més ràpidament s'incrementarà el perill d'incendi si no plou, seran els dos extrems del país, les comarques de l'Empordà i l'Ebre. I si el juny resulta sec, l'increment del perill esdevindria "generalitzat a tota la zona amb un clima mediterrani més accentuat". En aquesta campanya Interior destinarà 17,2 milions d'euros en personal, vehicles i material, i Agricultura 15,2 milions en actuacions de prevenció i despeses de personal.

Buch i Jordà han destacat que el 2018 l'afectació per incendis forestals va ser "molt baixa" amb 140 hectàrees cremades, però si no plou en les properes setmanes la situació aquest any podria ser més complicada. Buch ha apuntat que "venim d'un hivern llarg, càlid i sec similar als que vam viure el 2004-2005 o el 2011-2012", i que "a dia d'avui, portem més hectàrees cremades que en tot el 2018". Ha afegit que malgrat les pluges d'abril i maig en les regions de Girona, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre, ja s'estan produint incendis de vegetació.

Els incendis forestals s'han "desestacionalitzat" en el sentit que ja no són només a l'estiu, ha explicat Buch, i per aquest motiu Interior i els Bombers de la Generalitat han decidit passar "d'un model reactiu a un de proactiu". Aquest canvi es concretarà en fer menys contractes però més llargs. L'objectiu és millorar la disponibilitat dels bombers, desplaçar-se als llocs amb més probabilitats d'incendis encara que no n'hi hagi, ampliar la formació en prevenció dels efectius i donar més polivalència als bombers.

717 nous contractes

Interior destinarà 17.219.664 euros a la campanya, que es destinaran en les retribucions del personal i les compensacions dels bombers voluntaris, el lloguer de vehicles, els equipaments i el material, el manteniment dels punts de guaita, l'aportació a la campanya publicitària, les despeses en mitjans aeris i la previsió dels carburants per als vehicles i per als mitjans aeris, entre d'altres conceptes.

Respecte als recursos humans, entre el 17 de juny i el dia 23 d'agost inicien la relació laboral 717 persones de diferents categories entre tècnics especialistes operadors de control, ajudants d'ofici forestal, persones per a l'equip de prevenció activa forestal, personal per al taller ràdio, conductors, tècnics especialistes en So i imatge, periodistes, diplomats en infermeria, tècnics Especialistes GRAF i guaites.

25 helicòpters i 12 avions

Pel que fa als mitjans aeris per fer front aquesta campanya forestal, els Bombers de la Generalitat disposaran de 25 helicòpters i 12 avions. A partir del mes de març han començat a incorporar-se algunes aeronaus, tot i que el gruix principal arriba aquest mes de juny. Es disposarà de 30 bases, distribuïdes en tot el territori i 7 més a fora de Catalunya, comptant amb els 7 mitjans aeris del ministeri d'Agricultura amb base fora de Catalunya, ha explicat Buch.

El conseller ha afegit que la flota mòbil dels Bombers de la Generalitat està composada per 761 vehicles, entre els quals 268 d'intervenció directa als incendis forestals (197 són Bombes Rurals Pesants (BRP), 41 Bombes Forestals Pesants (BFP), 23 Bombes Nodrisses Pesants (BNP), 4 Bombes Rurals Lleugeres (BRL) i 3 Bombes Forestals Lleugeres (BFL) i 357 vehicles més preparats per realitzar tasques de suport i logística o també el transport de personal.

La importància de l'anticipació

Jordà ha explicat que el pressupost del departament d'Agricultura destinat aquest 2019 a prevenció d'incendis és de 15,2 milions d'euros, dels qual 12,6 milions corresponen a actuacions de prevenció a través d'inversió directa del DARP o a través de línies d'ajut per actuacions de prevenció a particulars, ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). La resta es destina a despeses de personal directament relacionades amb la prevenció i als operatius de les campanyes, tals com contractació de mitjans aeris, campanyes informatives o manteniment de les ADFs.

"L'aposta per millorar al màxim l'eficiència ha de centrar-se en l'anticipació", ha dit Jordà, que ha destacat la planificació que s'ha concretat en l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis a través de l'empresa pública Forestal Catalana, les 48 cremes controlades de vegetació o les 17.341 actuacions realitzades pel Cos d'Agents Rurals en matèria de prevenció d'incendis. També ha destacat les 307 agrupacions de defensa forestal, que agrupen el territori de 668 municipis.

Més accions contra el llançament de burilles

La consellera ha explicat que el Cos d'Agents Rurals ha realitzat 17.341 actuacions de prevenció d'incendis en activitats i infraestructures generadores de perill durant el darrer any. Un gruix molt important són les inspeccions de les infraestructures amb risc d'incendi forestal, que han suposat 6.000 actuacions el 2018. Per exemple, han permès reduir de 48 a 19 el nombre d'incendis forestals causats per les línies elèctriques respecte l'any anterior, ha destacat Jordà.

Per incrementar la conscienciació, Jordà ha posat en valor el programa EduCAR i altres campanyes preventives com la del borrissol, la de Sant Joan i la de la sega, amb què s'ha aconseguit en els darrers anys una reducció del 80% d'incendis per aquesta causa. Ha afegit que aquest estiu s'intensificarà una campanya per evitar el llançament de burilles tant des dels vehicles com des del medi natural per evitar incendis com el que el 2012 va cremar més de 10.000 hectàrees a l'Empordà.