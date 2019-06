Jutgen el xofer del grup criminal que va cometre 25 assalts silenciosos

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un dels suposats xofers del grup criminal que va perpetrar fins a 25 robatoris silenciosos a les comarques gironines entre el juny del 2012 i el mateix mes del 2013. La mateixa Audiència ja va jutjar i condemnar fa tres anys sis integrants de la banda amb penes d'entre 3 anys i mig i 7 anys de presó com a responsables de l'onada de robatoris a urbanitzacions de la Costa Brava, sobretot al Baix Empordà. Aleshores, però, no van poder jutjar aquest acusat. El fiscal Víctor Pillado sosté que formava part del grup criminal per al qual feia de conductor i que va traslladar als autors materials dels assalts per cometre quatre cops que van tenir lloc el febrer del 2013. El fiscal sol·licita per al xofer una pena de 7 anys i mig de presó. L'acusat ho nega i demana l'absolució.

El fiscal sosté que hi ha proves suficients per concloure que, en la sentència dictada el juny del 2016 per l'Audiència de Girona contra els sis integrants del grup de lladres silenciosos, en els robatoris on apareix que feia de xofer «un individu que no ha pogut ser jutjat», aquest era, en realitat, aquest acusat. En concret, l'acusació pública subratlla que els tres autors materials de l'onada de robatoris, organitzats i jerarquitzats, es van valer de quatre xofers que, en diferents períodes, eren els encarregats de traslladar-los a les urbanitzacions on perpetraven els assalts.

L'acusació pública subratlla que els agents d'investigació que feien vigilància i seguiment dels sospitosos el van veure i identificar quan anava a buscar els líders del grup a casa seva. Els Mossos d'Esquadra també tenien càmeres de videovigilància que van captar la imatge del sospitós. A més, també argumenta que han pogut identificar trucades entre el líder del grup criminal i l'acusat de matinada i els dies que es van cometre aquests robatoris.

Per la seva banda, el processat va negar els fets. Ha assegurat que l'home a qui van veure els agents no era ell perquè treballava «recollint ferralla o pinyes» durant el dia. L'advocat de la defensa subratlla que el vehicle que els Mossos van veure anant a recollir i tornant els lladres no era propietat de l'acusat i que, de fet, el feien servir múltiples persones.

El processat va negar, també, conèixer els tres capitostos de la banda i diu que «mai» li van pagar cap feina amb objectes sostrets a les cases on el grup criminal va entrar a robar. El fiscal acusa el processat d'un delicte de robatori amb força, un delicte de violació de domicili en concurs medial amb un delicte continuat de furt i un delicte de pertinença a grup criminal pels quals demana una condemna de 7 anys i 6 mesos de presó.

En concepte de responsabilitat civil vol que indemnitzi les víctimes amb gairebé 6.500 euros, el valor dels objectes sostrets en aquests quatre assalts. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.

El juny del 2016, l'Audiència de Girona va concloure que, al voltant del mes de juny del 2012, el condemnat Fatjon Lugja àlies Mario de Rocco, va liderar un entramat criminal dedicat a cometre robatoris a habitatges situats prop d'on vivia, a Llagostera. Per perpetrar els delictes, es va aliar amb Alfred Hasa i Eduart Prenga. Segons la sentència, eren ells tres els que s'encarregaven d'accedir a l'interior dels habitatges, de nit i aprofitant que els inquilins dormien.

La secció tercera de l'Audiència de Girona va determinar que el grup criminal va cometre fins a 25 robatoris a Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Vidreres, Caldes de Malavella, Girona, Llagostera i Calonge.

El grup criminal utilitzava un trepant per fer un petit forat a la porta o la finestra dels habitatges, i hi passaven un filferro que manipulaven fins que aconseguia obrir amb la maneta.