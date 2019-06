El jutjat cita 22 policies nacionals investigats per les càrregues de l'1-O

El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona ha citat a declarar durant quatre dies 22 policies nacionals investigats per les càrregues de l'1-O a diferents col·legis de la ciutat. La majoria dels agents van actuar al col·legi Verd, però també n'hi ha que van intervenir al Servei Municipal d'Ocupació, al Dalmau Carles, a la biblioteca Ernest Lluch o al Bruguera.

A més, hi ha alguns policies que estan investigats per actuar en més d'un centre. Segons recull la providència emesa pel jutjat, hi haurà tres tongades de set agents que han de comparèixer com a investigats els dies 10, 14 i 17 de juny. El darrer està citat per al 8 de juliol. Els investiguen per lesions, danys i tortures, els delictes recollits en la querella col·lectiva que van presentar els ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva, de la qual també en pengen les denúncies individuals d'uns 200 ferits.

De moment, són aquells a qui els ferits van poder identificar pel número de TIP. No hi ha cap dels guàrdies civils que van carregar a Sant Julià de Ramis o Aiguaviva perquè, precisament, com ja va deixar clar el jutjat, de moment a aquests no se'ls ha pogut identificar. Per prendre'ls declaració, el Jutjat d'Instrucció 2 ha reservat quatre dies. El primer serà dilluns vinent, 10 de juny. A partir d'aquí, també hi haurà declaracions el 14 i el 17. Cada dia hi ha set agents de la policia nacional que hauran de passar pel jutjat a partir de les deu del matí. Les declaracions es tancaran el 8 de juliol.