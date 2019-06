El jutjat mercantil de Girona acumula en un any 800 demandes contra Ryanair de tot l'Estat

El jutjat mercantil de Girona ha acumulat, en només un any, unes 800 demandes contra Ryanair provinents de tot l'Estat. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ha explicat que l'única oficina que l'aerolínia té a Espanya està a Girona i això ha provocat que, per competència territorial, aquest jutjat hagi d'assumir tots els casos. Representen prop del 54% dels assumptes que han entrat al mercantil al llarg del 2018 i, de retruc, ha augmentat la càrrega de feina. En concret, d'un any per l'altre han passat de 864 casos entrats al jutjat a 1.480. Lacaba, que aquest dimecres ha presentat la memòria del 2018, reclama que s'acceleri la posada en funcionament del nou jutjat de família, prevista pel 30 de setembre del 2020. "Tres anys perquè es creï és molt temps", ha afirmat el president de l'Audiència.