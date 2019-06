Maià multa els allotjaments mòbils d'una urbanització

L'alcalde de Maià de Montcal, Joan Gainza, ha publicat un ban en el qual avisa de sancions d'entre 750 euros, 1.500 euros i fins a 3.000 euros a les persones que instal·lin autocaravanes, furgonetes i elements de turisme mòbil a la urbanització del Molí d'en Llorenç. La voluntat és evitar que la urbanització es converteixi en un campament de vacances.

Es tracta d'una urbanització situada al costat de l'N-260 que va ser creada entre el 1973 i el 1976 sense permisos. Des de llavors, ha constituït un problema per a l'Ajuntament de Maià, el qual la va incloure en el planejament el 2011. El planejament prohibeix fer obres a les parcel·les fins que l'Ajuntament liciti el projecte d'urbanització, cosa que Gainza ha avisat que no faran perquè no disposen de recursos per afrontar una obra tan gran.

La urbanització està repartida en 179 parcel·les, moltes de les quals estan sense edificar, i hi ha unes 20 cases mancades dels serveis d'una urbanització. Això no obstant, hi ha parcel·les tapades amb baranes i a vista normal no es poden veure els elements que hi ha a l'interior. Tant les tanques com les caravanes, furgonetes, tendes o elements de turisme que hi ha dins representen una infracció al planejament i a una ordenança que l'Ajuntament va aprovar en un dels últims plens.

L'alcalde ha explicat que des de l'Ajuntament han avisat els veïns que han posat resguards mòbils dins de les parcel·les i, a més, han posat dos cartells referents a la prohibició. També ha explicat que hi ha gent que posa elements d'allotjament dins de parcel·les que no són seves i els propietaris no diuen res. Ha avisat que obriran expedients sancionadors tant si les caravanes, tendes i d'altres estan en parcel·les de propietat com no. També ha assenyalat que la quantitat de les sancions va en funció dels avisos. Per exemple, en el primer avís són 750 euros; si no es paguen, 1.500, i si encara no es paguen, 3.000 euros. A partir d'aquí la sanció passa a ser responsabilitat de la Generalitat.

Gainza ha plantejat que són un municipi petit que no té arquitecte permanent, en tenen un que hi va cada 15 dies. Tampoc tenen Policia Municipal. L'alcalde ha avisat que si no se'n surten traspassaran la responsabilitat de la urbanització a la Generalitat.