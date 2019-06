El Museu del Circ de Besalú està pressupostat en cinc milions d'euros

El president de la fundació cultural que promou el Museu del Circ a Besalú, Genís Matabosch, ha avançat que el projecte denominat Circusland té una previsió de cost valorada en 5 milions d'euros. El 70% d'aquesta inversió serà finançada per la fundació, un 20% per les administracions públiques i un 10 % per inversors privats.

A més de Matabosch, en l'acte de presentació del projecte han estat Pere Vila (delegat de la Generalitat), Miquel Noguer (president de la Diputació de Girona) i Fina Surina (Ajuntament de Besalú). El president de la Diputació ha informat del compromís de finançar el Museu amb 500.000 euros repartits en 2 anys, 2019 i 2020. Per la seva part, el delegat de la Generalitat ha indicat que en els pròxims dies el Departament de Cultura avaluarà la seva aportació. Pel que fa a l'Ajuntament de Besalú, tal com va avançar aquest diari, es va comprometre a fer una aportació de 100.000 euros.

Genís Matabosch ha concretat que l'aportació pública serà destinada a la rehabilitació i adequació dels edificis dels Claustres i can Coro. Ha explicat que fa pocs dies la fundació va establir un contracte per la compra de can Coro a pagar en quatre anys i un altre de lloguer per un termini d'11 anys amb opció de compra per a l'edifici dels Claustres.

Matabosch ha indicat que el material de la fundació que estava en una nau de Figueres ja està en una nau del polígon industrial de Besalú i que té la intenció d'obrir la primera part del Museu del Circ en el termini d'un any. En aquesta primera fase, el Museu del Circ exposarà entre un 70 i un 80% del fons de Circus Arts Foundation: una de les col·leccions dedicades al circ més importants del món.