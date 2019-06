Selectivitat 2019: horari i calendari de les PAU

Uns 3.000 estudiants gironins s'enfronten els propers dies 12, 13 i 14 de juny a la selectivitat. Amb els exàmens ja impresos i en lloc segur es distribuiran en furgons de seguretat per Catalunya. Un cop al punt, un guàrdia jurat lliurarà en mà la documentació al president de cada tribunal. La prova resulta determinant per accedir a la carrera desitjada, on fins a la mil·lèsima compta.

Són en total 26 assignatures a les PAU i cada un amb dues opcions -sis exàmens per materials. I els horaris previstos per a la prova seran els següents:



PAU 2019: Començaran amb llengua castellana i literatura

Els exàmens començaran a les nou del matí, un cop els responsables hagin comprovat les dades de l'alumnat. La primera prova serà la de Llengua Castellana. Després, es farà de la Llengua Catalana i literatura. I ja a la tarda, en funció de la modalitat que els estudiants hagin cursat, faran els exàmens de Ciències de la terra i del medi ambient, Fonaments de les arts, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, anàlisi musical, dibuix tècnic i Literatura castellana.

Dimecres al matí serà el torn d'Història i Llengua estrangera. A la tarda, es faran els exàmens de Dibuix Artístic, Llatí, Matemàtiques, Història de l'Art i Química.

El dijous, el darrer dia, es faran les proves de Física i Geografia a primera hora del matí i, abans del descans per dinar, hi haurà també les de Economia de l'empresa, Electrotècnia i Història de la filosofia.

Els alumnes disposen de 90 minuts per fer cada un dels examens de la selectivitat 2019. En el cas que hi hagi candidats que s'hagin d'examinar de dues matèries que comparteixen horari, podran fer-les seguides, sense sortir de l'aula d'examen i disposarà en total de tres hores per fer-ho tot.

Les notes sortiran publicades per Internet i s'hi podrà accedir a través del portal accesuniversitat.gencat.cat. A partir d'aleshores, s'obrirà un termini de tres dies per sol·licitar revisions i fer reclamacions.

Horari de selectivitat del 12 de juny

08-30 - 09.00 - Comprovació dades alumnes

09-00 - 10.30 - Llengua Castellana i literatura

10-30 - 11.00 - Descans

11-00 - 12.30 - Llengua catalana i literatura

12-30 - 14.00 - Descans

14-00 - 15.30 - Ciències de la terra i del medi ambient / Fonaments de les arts / Matemàtiques aplicades a les CCSS

15-30 - 16.00 - Descans

16.00 - 17.30 - Anàlisi musical / Dibuix tècnic / Literatura castellana

Horari de selectivitat del 13 de juny

08-30 - 09.00 - Comprovació dades alumnes

09-00 - 10.30 - Història

10-30 - 11.00 - Descans

11-00 - 12.30 - Llengua estrangera

12-30 - 14.00 - Descans

14-00 - 15.30 - Dibuix artístic / Llatí / Matemàtiques

15-30 - 16.00 - Descans

16.00 - 17.30 - Història de l'art / Química

Horari de selectivitat del 15 de juny

08-30 - 09.00 - Comprovació dades alumnes

09-00 - 10.30 - Física / Geografia

10-30 - 11.00 - Descans

11-00 - 12.30 - Economia de l'empresa / Electrotècnica / Història de la filosofia

12-30 - 14.00 - Descans

14-00 - 15.30 - Biologia / Cultura audiovisual / Grec

15-30 - 16.00 - Descans

16.00 - 17.30 - Disseny / Literatura catalana / Tecnologia industrial

Els alumnes disposen de 90 minuts per fer cada un dels examens de la selectivitat 2019. En el cas que hi hagi candidats que s'hagin d'examinar de dues matèries que comparteixen horari, podran fer-les seguides, sense sortir de l'aula d'examen i disposarà en total de tres hores per fer-ho tot.

Calendari de les PAU

A banda de l'horari de la selectivitat 2019, aquestes dates també et poden interessar:

Resultats de la prova de selectivitat: 26 de juny

Sol·licitud revisió exàmens PAU: Del 26 al 28 de juny (tots dos inclosos)

Resultats revisió exàmens PAU: 8 de juliol

Sol·licitud veure els exàmens: Del 8 al 12 de juliol (presencial)