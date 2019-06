Setanta-nou famílies acullen 89 menors tutelats per la Generalitat a Girona

El 10% de les famílies acollidores de Catalunya són de les comarques de Girona, on ara n'hi ha 79 que acullen 89 infants i joves que estan sota la tutela de la Generalitat. La xifra augmenta fins a 87 amb les vuit famílies col·laboradores que tenen un menor amb elles durant els caps de setmana i els períodes de vacances.

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, va fer una crida a acollir infants tutelats i, sobretot, a grups de germans i a criatures amb malalties greus o diversitat funcional.

En aquests moments, a Catalunya hi ha 727 famílies acollidores que proporcionen una llar a 887 menors. Uns altres 157 passen dissabtes, diumenges i vacances amb 135 nuclis familiars col·laboradors. Tot i que al llarg dels últims dos anys han augmentat un 26%, des que la Generalitat ha impulsat un pla per promoure l'acolliment, Oliva va remarcar que continuen faltant famílies d'acollida. Les xifres mostren que el 2016 n'hi havia 559 i que el 2018 eren 707, amb una mitjana de 950 infants en acolliment que es manté estable des de fa tres anys.

Ahir, la responsable d'Infància va subratllar que la complexitat que presenten algunes criatures i la disponibilitat de les famílies fan que, en general, s'opti per acollir un sol infant, mentre que abans hi havia més persones disposades a rebre grups de germans.

Per incentivar l'adhesió ciutadana, Georgina Oliva va explicar que també es treballa per ampliar un paquet de mesures aprovat el 2017 –sense especificar de quina manera–, que inclou exempcions i bonificacions en els preus públics per accedir als serveis educatius i descomptes en activitats de lleure.

Amb el propòsit de convèncer més ciutadans, la Generalitat està duent a terme la tercera edició de la Setmana de l'Acolliment –va arrencar divendres arreu del territori i es tancarà dissabte. A les comarques gironines, l'administració catalana ha c0mptat amb la col·laboració dels ajuntaments de la Bisbal d'Empordà, l'Escala, Girona, Palamós, Ripoll i Torroella de Montgrí per organitzar parades i xerrades informatives, exposicions, obres de teatre i sessions de cinefòrum. A Catalunya hi participen una vintena de municipis, «la primera vegada que es treballa conjuntament i de manera simultània amb tants ajuntaments per difondre aquesta mesura», va dir la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA), Agnès Russiñol.



Famílies per a menors estrangers

En relació amb els menors que migren sols, Infància va informar que s'estan fent contactes amb parents que es troben a Catalunya alhora que s'organitzen reunions a tot el territori per buscar-los possibles famílies d'acollida; una sortida que, fins ara, s'ha trobat per a 24 joves.