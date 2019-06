La Vall d'en Bas viu una nit gairebé tropical amb una mínima de 19,5ºC

La Vall d'en Bas va viure ahir gairebé una nit tropical, ja que s'hi va registrar una mínima de 19,5 graus i, per tant, no va ser necessari abrigar-se massa per passar les primeres hores del dia. Cal recordar que una nit tropical és aquella en què la temperatura mínima no baixa dels 20 graus.

Aquesta mínima, segons informa el Meteocat, és la segona més alta d'ahir a Catalunya i es va registrar, segons el Servei Meteorològic, perquè en aquest municipi de la Garrotxa hi va bufar el vent del sud. Quant en canvi, a Olot, la mínima va quedar-se amb 11,2 graus. Una població que es troba a pocs quilòmetres de l'altra.

La mínima més alta de tot Catalunya, en canvi, va produir-se a la comarca del Priorat, amb 20,6 graus a la població de Margalef. Aquí sí que s'hi va viure una nit tropical pròpiament dita. A la resta de les comarques de Girona cal destacar alguns registres mínims com ara els 17,1ºC de Castell-Platja d'Aro; els 15,2ºC a Torroella de Montgrí o els 14,7ºC a Portbou i a Roses.

Les temperatures nocturnes elevades contrasten també amb les màximes que es van donar durant el dia, per exemple, a la Vall d'en Bas. Si de nit van tenir 19,5 graus de mínima, la màxima es va elevar fins als 28,6 graus; només 8 graus més.

A la resta de la província, els termòmetres van escalar de valent i van superar els 30 graus en diversos punts. I per exemple a Cabanes ja es va arribar a 30,1 graus, el mateix registre de Castelló d'Empúries. A altres punts de l'interior, com per exemple a Olot, gairebé es va arribar als 30 graus, així com també a Darnius o a Espolla.

Cal recordar que amb els alts registres dels últims dies i els viscuts durant les últimes hores, ahir encara hi havia un risc alt de perill d'incendi en alguns punts de l'Alt i del Baix Empordà.



Pluges a la vista

De cara a avui, està previst que els termòmetres vagin un xic de baixada i es registrin màximes de 20 graus i plogui en molts punts de la província, sobretot durant les últimes hores del dia. Està previst que les precipitacions escombrin la majoria de comarques.

Aquesta tendència a la baixa de temperatures serà una tònica dels pròxims dies i començaran a recuperar-se de cara al cap de setmana, però, tot i això, seran dies de sol i núvols.