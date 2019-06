L'A-2 entre Medinyà i Orriols estarà a punt per Sant Joan després de deu anys

Els 3,3 quilòmetres de desdoblament de l'N-II entre Medinyà i Orriols estan a punt de ser una realitat. Després de deu anys i diversos contratemps, la subdelegació del Govern ha anunciat que la última fase dels treballs d'asfaltatge i pintat d'aquest tram s'acabarà abans de Sant Joan. Aquestes darreres obres, tanmateix, encara provocaran algunes alteracions en el trànsit, tant en direcció nord com sud.

El passat mes de gener, el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, va anunciar que l'A-2 en aquest tram que connecta el Gironès i l'Alt Empordà estaria a punt aquesta primavera. I gairebé serà així, tot i que aquestes obres s'hauran allargat molt més del que inicialment estava previst. De fet, els primers treballs per desdoblar l'N-II en aquest tram es van adjudicar el 2009, sota el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, i van començar el 2010.

Ara, però, ja queden poques setmanes, i els treballs que falten es desenvoluparan en tres fases. La primera, que va començar el passat 3 de juny, va servir per pintar i fer el microfressat de la calçada, i ha de durar fins demà, dia 7. La segona fase començarà el 10 de juny i consistirà en l'estesa de la capa final d'asfaltat a la calçada dreta. En aquest cas, tindrà una durada d'entre quatre i cinc dies, després dels quals es normalitzarà el trànsit.

Finalment, la última fase començarà el dilluns 17 de juny i consistirà en estendre l'asfalt final a la calçada esquerra i també durarà entre quatre i cinc dies. L'objectiu és que estigui a punt abans de Sant Joan.

Aquests darrers treballs posaran punt i final a gairebé una dècada d'obres. Després de l'adjudicació inicial dels treballs per 16,78 milions d'euros, les primeres obres es van començar el febrer de 2010, un cop acabades les feines prèvies de desforestació. La previsió era que s'acabessin en vint mesos, però aquell mes de juliol el llavors ministre de Foment, José Blanco, va paralitzar les obres per una retallada del Govern en inversió d'infraestructures. Així doncs, les màquines que treballaven per fer una nova autovia de dos carrils per banda van abandonar d'una dia per l'altre els terrenys, deixant-ho tot a mig fer. I així es va quedar durant cinc anys.

No va ser fins el desembre de 2014 quan el Govern estatal, ja en mans del PP, va acordar l'adjudicació de la construcció del doble carril entre Medinyà i Orriols, amb un pressupost d'11,85 milions d'euros, a la UTE formada per M.J. Grúas i Vías Construcciones. L'acord, però, no es formalitzaria fins cinc mesos més tard, el maig de 2015, i amb un projecte modificat on la carretera ja no es desdoblava, sinó que es duplicava seguint el mateix traçat de l'N-II.

Però, lluny d'accelerar-se, els treballs van començar d'una forma molt lenta i intermitent, i no va ser fins un any més tard, el maig de 2016, que van començar a agafar un ritme constant.

El projecte, però, encara s'hauria de tornar a modificar el febrer de 2017, fent canvis per ajustar el traçat amb la connexió de la circumval·lació de l'AP-7 i modificar l'enllaç que condueix fins a Sant Esteve de Guialbes. Ara, la previsió del govern estatal és que els treballs estiguin acabats, de forma definitiva, abans de finalitzar aquest mes de juny.



Pendents de l'N-II nord

El que haurà d'esperar, en canvi, és la resta de tram nord de l'N-II. En el pressupost per al 2019 presentat per Pedro Sánchez, i que no va ser aprovat, ja deixava clar que la futura autovia no seria una cosa immediata, ja que tots els trams del nord van rebre partides merament testimonials de 100.000 euros, i no se'ls assignava cap previsió per als propers anys. Caldrà veure si el nou executiu, un cop es constitueixi, en rellança la prioritat o si per contra el projecte continuarà en stand by per una temporada més.