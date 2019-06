75 persones en tràilers en quatre mesos

Durant l'any passat van entrar almenys 75 persones immigrants a les comarques de Girona amagades en camions. Es tracta d'una dada que va fer pública el Govern espanyol el mes d'abril de 2018 després d'un allau de casos. Aquests estrangers van arribar en 15 tràilers que havien passat nit o s'havien aturat a posar combustible a Ventimiglia. Davant dels fets, la policia italiana i la francesa varen actuar i, segons fonts policials, es va desmatellar el campament on actuaven les màfies que introduïen els migrants per anar cap a França. El destí principal és el país gal però els xofers no són conscients que porten persones al seu remolc i, per això, hi ha hagut casos d'arribada d'immigrants a Girona, sobretot en punts propers a la frontera, ja que és quan els camioners s'aturen a carregar de gasoil i es troben amb la sorpresa.