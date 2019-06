Can Coma de Baix, única alternativa per a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca

El jutjat Contenciós Administratiu resoldrà si la planta de triatge de residus de la Garrotxa va als terrenys de can Coma de Baix i l'opció de fer-la dins del polígon industrial de Politger queda descartada. Ho ha anunciat el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, acompanyat del director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, Francesc Canalias.

Espona ha explicat que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha hagut de prendre la decisió de tornar a l'alternativa de can Coma de Baix descartada l'octubre del 2016 per fer-la sector sud del polígon de Politger. El motiu és preservar l'expansió de l'empresa Tavil situada al costat de la parcel·la del polígon on volien posar la planta.

Davant de la impossibilitat d'encabir la planta al polígon sense perjudicar l'empresa, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha decidit deixar que el contenciós iniciat el 2014 contra el pla especial urbanístic aprovat al Consell el març del 2012 i responsabilitat de la Generalitat segueixi el seu curs. El contenciós va ser presentat l'octubre del 2014 per l'Ajuntament de Sant Jaume i l'Associació de Naturalistes de Girona. L'Ajuntament de Sant Jaume va suspendre el contenciós el 2016, després del pacte per posar l'equipament dins del polígon però després el va tornar a activar. Ara està pendent de resolució.

Espona ha valorat que la resolució del contenciós pot sortir per la tardor. Ha manifestat la seva confiança en un veredicte a favor de la planta que assegurarà l'inici de les obres en els terminis previstos. En cas contrari, segons ell, els 14 milions d'euros destinats a la planta es podrien perdre.

El president del Consell Comarcal ha reblat la necessitat de la planta perquè no es dispari el cost de la recollida de residus a la comarca. Ha recordat que el 2005 van estar prop de fer la planta a Sant Ferriol però no van poder per manca d'acord i que el pla especial per fer-la a can Coma de Baix va ser aprovat fa set anys. També ha deixat clar que no hi ha cap alternativa a can Coma de Baix i que els és molt urgent de fer-la.