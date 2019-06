Controls al llarg de la setmana a autobusos escolars arreu de les comarques gironines

Els Mossos d'Esquadra de Girona faran quaranta controls al llarg d'aquesta setmana a autobusos escolars en el marc de la campanya intensiva per comprovar que els vehicles compleixen la normativa. Entre d'altres, s'asseguren que tinguin la documentació en regla i que els alumnes portin cordat el cinturó de seguretat. El sergent de Trànsit de Girona Albert Estrach subratlla que aproximadament multen el 25% dels autobusos que controlen (sobretot, per no dur els papers de l'assegurança). Són infraccions administratives que, sovint, es poden recórrer i no van a més. Però que s'han de tenir en compte. A més, Estrach també alerta que, en el cas del transport escolar, els pares també han de ser conscients de quina és la seva responsabilitat. Perquè si els menors no porten el cinturó cordat, la multa de 200 euros els hi arribarà a ells.