Detenen un menor de 16 anys atrinxerat al bany d'un TAV a Girona

Els Mossos van detenir a Girona un menor que viatjava en TAV sense bitllet i va agredir un agent. Els fets van passar cap a les 11 del matí en un tren procedent de Madrid. La policia va rebre l'avís que dos nois viatjaven sense bitllet i que un no volia sortir del comboi. El jove, d'uns 16 anys i de nacionalitat algeriana, es va atrinxerar al bany assegurant, entre crits, que no volia baixar i volia anar a França. El noi va impedir l'entrada de la seguretat i s'hi van desplaçar els Mossos, que van intentar obrir la porta, i el menor va ventar diversos cops de peu a un policia; finalment, el van treure i reduir. El van arrestar per resistència i atemptat a agents de l'autoritat.