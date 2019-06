Justícia admet que es va «tard» en la identificació de víctimes de la guerra

El Departament de Justícia ha presidit aquest dijous la sepultura al cementiri de Cassà de la Selva (Gironès) del soldat desconegut, enterrat al marge del camí del Porrer Vell fa vuitanta d'anys. La consellera, Ester Capella, ha admès que es va "tard" en el procés d'identificació de les víctimes enterrades en fosses durant la Guerra Civil i ha fet una crida a les famílies perquè es facin les proves d'ADN. "Es fa tard i no tenim massa temps", ha insistit Capella. Els encreuaments genètics que se li han practicat no ha permès descobrir la identitat d'aquest soldat, que va morir d'un tret al cap el febrer del 1939. Se sospita que es podria tractar d'un brigadista internacional que va lluitar per la causa republicana durant els últims mesos del conflicte. Capella ha explicat que no perden "l'esperança" i que continuaran fent difusió per aconseguir saber qui era.