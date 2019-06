El jutjat especialitzat en clàusules terra té més de 1.000 casos pendents de resoldre

El Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Girona, que és el que està especialitzat en contractes bancaris -dels quals molts són relatius a «clàusules terra»-, va tancar el 2018 amb més de 1.000 casos per resoldre, concretament 1.294. Es tracta d'un 1,30% menys que l'any anterior, però tot i així la xifra de casos registrats, resolts i pendents de tràmit està «per sobre» de la mitjana catalana, juntament amb la resta de jutjats de Primera Instància de la capital gironina.

El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, va presentar ahir la memòria de l'Audiència i de la resta dels òrgans judicials de la província, on va destacar que la Secció Primera (dins del qual es troba el Jutjat núm. 3) va tancar el 2018 amb l'ingrés de 1.344 assumptes davant de 852 el 2017. Es tracta d'un augment d'un 57,75% de casos, una càrrega de feina que s'ha intentat alleugerir amb la introducció d'un nou magistrat de reforç durant 6 mesos, que segons el president és encara «insuficient».

Fa dos anys que la secció primera de l'audiència pateix una sobrecàrrega, que s'explica en gran part per la coincidència en l'entrada en funcionament del jutjat especialitzat en contractes bancaris, que en aquests moments acumula prop de 1.000 assumptes per resoldre. L'increment de casos, però, és generalitzat a la totalitat dels 5 jutjats de primera instància, ja que va tancar l'any amb un 26,13% més d'ingressos (8.364) que el 2017 (6.631). Tot i així, van resoldre un 50% més d'assumptes que l'any anterior. És per això que Lacaba va posar èmfasi en la necessitat de crear un nou jutjat de 1a instància a Girona i evitar «el col·lapse» que viuen aquests jutjats.

Pel que fa a les seccions penals de l'Audiència, van tancar l'any amb un cert equilibri, tot i que el número de casos registrats va pujar un 7%. En la totalitat de la província, el 2018 es van registrar un 6% més d'assumptes (83.727) que el 2017 (78.768).



El Jutjat de Família, pendent

Una de les àrees més sobrecarregades dels òrgans judicials gironins són els jutjats de Família. A Girona només n'hi ha un, on el 2018 es van ingressar un 4,6% més de casos que el passat. Pel que fa als casos pendents, se'n van deixar a tràmit prop de 900, un 43% menys que l'any anterior. Precisament el 2017 Lacaba va demanar disculpes a la ciutadania per la situació «insostenible» d'aquest tribunal, que el 2020 té previst obrir un segon jutjat dedicat a aquesta matèria. Actualment aquest jutjat compta amb un reforç de 3 funcionaris i d'un secretari judicial. El president de l'Audiència va apuntar que els tres anys que separen la creació del jutjat de la seva posada en marxa són «excessius», i va demanar tant al Departament de Justícia com al Ministeri «una mica d'esforç» per tal d'accelerar la data prevista i estalviar «patiment a les famílies gironines».

Pel que fa a la resta de jutjats de la ciutat, s'han registrat menys casos. El Jutjat Penal ha baixat un 8%; el de Menors, un 11,65%; el de Violència sobre la Dona, un 20%, i els jutjats Socials, un 9,75%.



Més casos als partits judicials

Els vuit partits judicials de la província han tancat l'any amb més assumptes que el 2017. En alguns casos els augments són significatius, com ara Puigcerdà (17,17% més) o Ripoll (16,46% més). La Bisbal en suma 8,50% més; Figueres n'augmenta un 5,26%; Santa Coloma, un 2,55%; Olot, un 2,60%; Sant Feliu de Guíxols, un 0,47%, i Blanes, un 0,25%.